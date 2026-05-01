El astrofísico David Galadí Enríquez, en Ibiza: «Desde el punto de vista científico, los eclipses ya no son lo que eran»

A la humanidad siempre le han fascinado los eclipses, pero ¿qué valor tiene este fenómeno para un científico hoy en día?

Los eclipses de Sol y de Luna tuvieron un valor científico enorme en el pasado. Fueron fundamentales para construir nuestra visión del universo. Demostraron, por ejemplo, la validez de las teorías de Newton y luego sirvieron también para demostrar las teorías de Einstein, aunque fuera de otra manera. Pero hoy día ya hay muy poca ciencia en los eclipses. Desde el punto de vista científico, ya no son lo que eran. Ahora para alguien que se dedica a la ciencia, el eclipse es una manera de llevarle nuestro interés por el universo al público general. O sea, es más un recurso de divulgación y educativo y también un evento. Estamos siempre encantados de que nuestra ciencia se convierta en algo de interés social.

A pesar de que, como dice, ya tienen poco interés científico, ¿se aprovechan fenómenos como el que contemplaremos el 12 de agosto para hacer algún tipo de investigación?

Sí, pero son cosas muy marginales. Por ejemplo, se siguen haciendo estudios de etología animal, es decir, para analizar el comportamiento de los seres vivos. Estos fenómenos también tienen un cierto interés en el campo de la meteorología, porque puedes poner a prueba los modelos meteorológicos en situaciones en las que la luz del Sol de va de golpe, cosa que no se puede hacer normalmente. Además, se van a hacer estudios sobre radiación cósmica, ya que la Luna bloquea no solo la luz, sino también parte la radiación de otro tipo que viene del Sol. En el campo de la astronomía, estos fenómenos se siguen utilizando para estudios de la corona solar, pero depende del eclipse. Este de 2026 cruza el Atlántico y llega a tierra firme solo en la Península Ibérica y en Balears y pilla bajo y por ello no tiene mucho atractivo para el estudio del Sol. Pero, por ejemplo, para el del 2027 se va a montar toda una campaña internacional de observación de la corona solar. Así que, a pesar de que he dicho que hay poca ciencia, alguna queda y se sigue practicando.

Aunque no tenga nada que ver con su campo, ha mencionado los estudios de etología animal. ¿Me podría explicar cómo se comportan animales y plantas ante un eclipse total?

Sí, forma parte de la Comisión del Eclipse. Tenemos un grupo de ciencia ciudadana y se están coordinando experimentos de etología animal para registrar el comportamiento de los animales. Las plantas casi no se enteran cuando hay un eclipse, pero es interesante averiguar hasta qué punto el disparo del comportamiento nocturno en los animales tiene que ver con estímulos ambientales inmediatos o con su propio reloj interno. Las aves, por ejemplo, cuando hay un eclipse, piensan que es de noche, pero otros animales no. Se trata de ver en qué especies la llegada de un eclipse dispara el comportamiento nocturno y en cuáles no.

Entrando ya en su área de estudio, ¿qué condiciones se tienen que dar para que el Sol, que es unas 400 veces más grande que la Luna, quede totalmente oculto tras este satélite, percibiéndose únicamente la corona solar?

Tiene que coincidir que el tamaño aparente de la Luna sea igual al tamaño aparente del Sol. Todas las civilizaciones de la historia se han dado cuenta de que el Sol y la Luna se ven del mismo tamaño en el cielo. Nadie en la antigüedad se preguntó por qué, pero cuando se ha ido descubriendo cómo es el universo hemos visto que es una casualidad casi increíble. Es el único caso en todo el sistema solar. En todos los demás casos de satélites de otros planetas o estos se ven más pequeñitos que el Sol o se ven mucho más grandes. Lo que ocurre es que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol y, por casualidad, está 400 veces más cerca de Tierra. Se ha discutido mucho sobre este asunto y el consenso es que es una casualidad, lo cual es bastante sorprendente. A veces la Luna está un poquitín más lejos y se ve un poquitín más pequeñita que el Sol. En ese caso tenemos un eclipse anular, es decir, la Luna no tapa el Sol por entero, como ocurrirá en el de 2028, que llegará a Ibiza por los pelos. Pero en muchos otros eclipses está un poquitín más cerca y sí tapa entero el disco del Sol, como pasará este año, en agosto, y también en 2027. Estos eclipses tan especiales solo los tenemos en la Tierra.

¿Con qué frecuencia se produce en algún punto del planeta este tipo de fenómeno?

Eclipses hay varios cada año, entre tres y siete sumando los de Luna y de Sol, pero para que te toque en tu casa hay que esperar un promedio de unos 380 años.

¿Lo de que se den tres eclipses solares consecutivos en España en 2026, 2027 y 2028 debe ser algo muy excepcional?

Sí. Es totalmente excepcional. Hace algo más de un siglo, en 1905, ya se pudo ver en la Península Ibérica y en Balears un eclipse total y en 1953 en Canarias, pero que ocurran tres eclipses solares seguidos, aunque uno de ellos sea anular, es algo que en la Península Ibérica no ha ocurrido jamás en la historia registrada. Se han hecho cálculos retrocediendo a hace unos dos o tres mil años, y también mirando al futuro, otros dos mil o tres mil años, y eso no ha pasado ni volverá a pasar en esta zona. Sí ha ocurrido en otros lugares del mundo, pero es algo muy raro. Para que en algún lugar de la Tierra haya un trío de eclipses como este hay que esperar un promedio de tres siglos.

¿Cúal de los tres eclipses será más espectacular? Deduzco, por lo que ha comentado, que el de 2027...

Efectivamente. Del de este año se está hablando mucho porque es el primero del trío y yo creo que también, en parte, porque pasa cerca de Madrid, pero este eclipse tiene una duración normal, la totalidad dura como un minuto y medio, dependiendo del sitio en el que estés, y ocurre con el Sol muy bajo. Eso es algo en lo que hay que insistir mucho a la gente porque esa será la dificultad principal para observarlo. Puede que haya brumas en el horizonte, podemos tener montañas u otros obstáculos y eso lo hace menos atractivo. En cambio, el del 2 de agosto de 2027, que pilla solo el extremo sur de Europa, desde Jerez de la Frontera y Málaga hacia el sur, será un eclipse muy largo, de hecho, el más largo en lo que queda de siglo. La totalidad en sitios como el Campo de Gibraltar durará unos cuatro minutos y en Egipto puede que llegue a prolongarse seis minutos. Por otra parte, ocurrirá con el Sol a una altura muy generosa, sobre las once de la mañana y en agosto, lo que quiere decir que se prevé que las condiciones meteorológicas sean buenas. Todos estos elementos hacen que el de 2027 sea más atractivo que el de 2026, aunque en Balears se verá como un eclipse parcial.

Usted coordina la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses. ¿De qué se ocupa exactamente esta entidad?

Asesoramos desde el punto de vista científico a la Comisión Interministerial, que es la que está formada por la parte política, y luego coordinamos las labores de divulgación junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Hemos hablado, sobre todo, del eclipse total de 2027, pero ¿qué singularidades va a tener el de este año?

Va a ser muy atractivo, un evento cultural, divulgativo y turístico. Ya hemos dicho que la duración será normal y que ocurrirá con el Sol bajo, eso lo hace menos atractivo desde el punto de vista astronómico, pero lo hace muy llamativo desde el punto de vista del paisaje. Va a ser un eclipse muy fotogénico y eso es lo más especial que tiene, a parte de que es el primero que pasa por la Península Ibérica y Balears desde 1905. Es decir, que tenemos hambre de eclipse. Hay que advertir que fotografiar un eclipse de Sol no es una cosa que se pueda improvisar, eso queda para especialistas. Hay que tener conocimientos y unos medios especiales.

Galadí es coordinador para España de la Oficina de Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. / Archivo personal de David Galadí.

¿No aconseja entonces hacer fotos con un móvil o una cámara normalita?

Lo estamos desaconsejando. Con un móvil la gente va a hacer fotos muy malas y, encima, se van a perder el espectáculo. Lo que recomiendo es que disfruten del fenómeno con su vista, que hagan fotos de recuerdo antes y después y que cuando llegue el momento de la totalidad que no pierdan el tiempo intentando hacer fotos porque dura un minuto y poco.

No quiero destripar la charla de esta tarde, pero ¿ qué precauciones básicas hay que tomar para contemplar el fenómeno de forma segura?

Un punto muy importante es que el eclipse de Sol solo se puede mirar directamente durante la totalidad. En la charla daré un montón de trucos y recursos para verlo sin peligro, pero fuera del minuto y poco de la totalidad siempre que se mire el Sol hay que protegerse la vista con gafas de eclipse homologadas.

«Sintiéndolo mucho, no se puede decir que Ibiza sea uno de los mejores sitios para ver el eclipse total»

¿Se puede decir que Ibiza y Formentera serán dos de los lugares más privilegiados en Europa para observar el eclipse total de Sol del 12 de agosto o es una afirmación muy exagerada?

Sintiéndolo mucho, no podemos decir que Ibiza sea uno de los mejores sitios para ver el eclipse. Una de las dificultades es que se va a producir con el Sol muy bajo y el lugar donde pillará más bajo es en Balears. Donde lo tendrán peor será en Menorca, aquí lo tendremos algo mejor, pero lo mejores sitios para observarlo están en Castilla la Vieja. Yo lo veré en Ariany, en Mallorca, por motivos familiares.

Con fenómenos como este eclipse seguro que hay mucha gente joven a la que se le despierta el gusanillo por la astronomía. En su caso, ¿cómo surgió el interés por la astrofísica?

Yo soy hijo del cometa Halley. Cuando vino en 1986, hubo una explosión de interés por la astronomía en todo el planeta y tenemos la esperanza de que, a nivel español, a raíz de este trío de eclipses mucha gente se interese por esta materia.

Nació en 1969, el año en el que el hombre llegó a la Luna por primera vez. ¿Qué sintió este mes de abril cuando la misión Artemis II de la NASA sobrevoló la cara oculta de la Luna?

Pues para mí fue recuperar el entusiasmo que tenía con diez años cuando veía en la tele o en la prensa las conmemoraciones del décimo aniversario de la llegada a la Luna. Ahora veo que se está reviviendo ese espíritu y me parece muy interesante. Tenemos que dedicar esfuerzos en el mundo a explorar y descubrir, más que a otras cosas que estamos viendo últimamente que cuestan mucho dinero también y que son los contrario, como misiles o bombas.

¿Lo de encontrar vida en otros planetas lo ve como una posibilidad remota?

En otro momento de la historia, la especulación sobre vida extraterrestre era un pasatiempo filosófico, por decirlo así, ahora es un tema científico que está en la agenda. No descarto que alguno de los niños o las niñas que se interesen por la astronomía ahora, a raíz del trío de eclipses, sean las personas llamadas a descubrir vida en otros planetas. Está en el radar. Está al alcance de la ciencia en los próximos 30 años.

¿Y lo de irse a vivir fuera de la Tierra lo ve factible?

Eso es imposible. Los seres humanos, a trancas y barrancas, están sobreviviendo en la estación espacial internacional. Vivir en la Luna es algo que se podría hacer, pero es todavía más complicado, porque es un sitio muy hostil, igual que Marte. Puede que veamos a gente que vuelva a la Luna, incluso que habite en ella durante temporadas largas, y que dentro de no muchos años veamos llegar gente a Marte e incluso estar allí unos meses, pero montar colonias permanentes en la Luna o Marte, a día de hoy, nadie lo toma en serio.