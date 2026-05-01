Entre ratas, basuras, heces y riesgo de incendio: así malviven más de cien personas en una obra inacabada en Cala de Bou

La Policía Local de Sant Josep alerta de la situación de riesgo en una estructura inacabada de Cala de Bou, donde según sus estimaciones, más de 100 personas duermen actualmente en condiciones "insalubres, nocivas y altamente peligrosas".

El cuerpo policial ha difundido en redes sociales un vídeo grabado durante uno de sus controles en asentamientos ilegales. En las imágenes se aprecia el estado del edificio, con basura acumulada, agua estancada, malos olores, restos orgánicos, insectos, mosquitos, roedores y animales muertos.

Durante casi ocho minutos de vídeo, los agentes describen la situación como de "insalubridad brutal", al encontrarse con plásticos, restos de comida, excrementos humanos y zonas ennegrecidas por el fuego, lo que demuestra un uso continuado del inmueble.

Un riesgo para quienes duermen allí y para los vecinos

La Policía Local advierte de que el edificio supone un peligro claro para las personas que pernoctan en su interior. Entre los riesgos detectados hay ausencia de barandillas, suelos irregulares, agujeros, socavones y elementos metálicos peligrosos.

Además, la acumulación de residuos y la presencia de insectos y roedores agravan la situación. Durante el recorrido, los agentes llegan a advertir de la necesidad de caminar con cuidado por el estado del suelo y la cantidad de restos acumulados.

La Policía Local también señala que esta situación afecta a los vecinos de Cala de Bou, "que ven alterada su tranquilidad e intimidad por la presencia de este asentamiento".

El Ayuntamiento pide colaboración a la propiedad

El Ayuntamiento de Sant Josep asegura que está trabajando de forma coordinada entre Policía Local, Urbanismo, Servicios Sociales y Educación para abordar el problema. El Consistorio subraya que su prioridad es garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de las personas que se encuentran dentro de la estructura.

Sin embargo, la Policía Local recuerda que se trata de un espacio privado, lo que limita la actuación administrativa. Por ello, considera imprescindible la colaboración de la propiedad para poder poner fin a esta situación.

Por su parte, el Ayuntamiento afirma que seguirá trabajando para resolver el problema lo antes posible, mientras la Policía Local mantendrá la vigilancia en la zona.