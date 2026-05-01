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Esta es la agenda de las discotecas Hï Ibiza, Ushuaïa y [UNVRS] para el fin de semana

CAMELPHAT abre la temporada en Hï Ibiza, ANTS une Ushuaïa y [UNVRS] el sábado y ‘I Love Reggaeton’ cierra el domingo

La fiesta ‘I love reggaeton’ en Ushuaïa Ibiza. | TNL

La fiesta ‘I love reggaeton’ en Ushuaïa Ibiza. | TNL

Leire Rodríguez

Leire Rodríguez

Ibiza

Ibiza empieza mayo con un fin de semana cargado de música en tres de sus grandes espacios de ocio. Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] concentran algunas de las primeras grandes citas de la temporada con una agenda que va de la electrónica al reggaetón más clásico y que se reparte entre el viernes, el sábado y el domingo.

Imagen de archivo de [UNVRS]. | TNL

Imagen de archivo de [UNVRS]. | TNL

La fiesta arranca este viernes 1 de mayo en Hï Ibiza con CAMELPHAT Presents Summer of Love. El dúo británico inaugura su nueva residencia en el Theatre con una propuesta centrada en el house melódico, tech y deep. En esta primera noche estarán acompañados por Mita Gami y Airrica. En el Club Room, Ewan McVicar estrenará Club Knuckles, su primera residencia de temporada completa en el club, con Avalon Emerson y Marie Montexier como parte del cartel.

Imagen de archivo de Hï Ibiza. | TNL

Imagen de archivo de Hï Ibiza. | TNL

CAMELPHAT vuelve a la isla con un concepto pensado para conectar con el público desde la pista de baile. La residencia se celebrará durante varios viernes de mayo y continuará más adelante durante la temporada. Para quienes buscan empezar el fin de semana con electrónica de primer nivel, Hï Ibiza es la primera parada.

El sábado 2 de mayo, la agenda se traslada primero a Ushuaïa Ibiza con el inicio de ANTS Day & Night. La fiesta comenzará de día, desde las 15 horas, con Green Velvet, Enzo Siragusa B2B L.P. Rhythm, ALISHA B2B Obskür, M-High, Joëlla Jackson y Raul Rodriguez. ANTS abre así una serie especial de cinco sábados, del 2 al 30 de mayo, con una propuesta renovada y más centrada en la música, la comunidad y la pista de baile.

Cuando termine la sesión diurna, ANTS continuará por la noche en [UNVRS]. Allí actuarán East End Dubs, Skepta y Fleur Shore B2B Luuk van Dijk en la Main Room. La programación también contará con Salomé Le Chat, Cameron Jack, Kellie Allen y Candidate en otras salas del club. La idea es empezar al aire libre en Ushuaïa y seguir hasta la madrugada en [UNVRS] con una misma fiesta y dos escenarios totalmente distintos.

Los mejores himnos latinos

El domingo 3 de mayo, Ushuaïa Ibiza cambiará de registro con el estreno de ‘I Love Reggaeton’. La nueva residencia llega por primera vez al recinto con una sesión dedicada al reggaetón clásico y al sonido latino. El cartel de apertura incluye a Juan Magán, Fuego, Dasoul, Jimmy Bad Boy, Dame + Gasolina DJs y Ballesteros.

La programación deja claro que la temporada empieza con fuerza y con opciones para públicos distintos. Electrónica, grandes producciones y ritmos latinos se combinan en un fin de semana que confirma el peso de Ibiza como uno de los grandes destinos musicales del calendario internacional.

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