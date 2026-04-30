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Pleno en Ibiza

Vox y PP instan al Gobierno a detallar el coste del acceso de "migrantes irregulares" a la Sanidad de Ibiza

El PSOE critica el "delirio xenófobo" de la formación ultra mientras Ara invita a la edil de Vox a dejar de informarse “en TikTok con influencers de pacotilla”.

Migrantes llegados a Ibiza

Migrantes llegados a Ibiza / Toni Escobar

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

Vox ha visto rechazada parcialmente (los puntos 1 y 2), en el pleno celebrado en Sant Josep este jueves, la moción en la que ha instado a pedir la derogación de “la restauración del acceso universal a la sanidad pública para personas en situación irregular”, aprobada por el Gobierno mediante un decreto. Su edil, Araceli Colomar, que ha sido la única que ha votado a favor de esos dos puntos rechazados, considera que el decreto provoca “un efecto llamada que incentiva la migración ilegal”.

Sin embargo, y gracias al apoyo del PP, ha sido aprobado el punto 3, en el que se insta al Gobierno a redactar “un informe detallado del impacto económico, asistencial y presupuestario sobre la ampliación del acceso al sistema sanitario, incluyendo su efecto en listas de espera, recursos humanos y sostenibilidad financiera”.

"Injusto y peligroso"

Y eso que según la edil popular de Acción Social, Marilina Serra, Colomar parte “de un diagnóstico erróneo”, pues “la cobertura universal es una herramienta de salud pública” y “dejar personas fuera del sistema es injusto y peligroso para todos”, pues “las enfermedades no miran si alguien tiene o no papeles”.

El PP recuerda a Vox que “dejar personas fuera del sistema es injusto y peligroso para todos”

Para el socialista Vicent Ribas, Colomar y sus compañeros de Vox “viven en un continuo delirio xenófobo”, y ha avisado, como Serra, de que “la exclusión de migrantes de la sanidad pública aumenta la mortalidad” y “multiplica la extensión de enfermedades infecciosas”. Además de que con mociones como esta “se estigmatiza a colectivos vulnerables”.

Para el edil de Ara, para quien la propuesta “es contraproducente” para la salud pública, esta moción es fruto de que en Vox sólo “se informan en TikTok con influencers de pacotilla”.

Una parcela convertida en vertedero

Se ha aprobado, además, por unanimidad una moción de Ara para la retirada de residuos y el acondicionamiento de la parcela municipal situada entre el campo de fútbol y el IES Sant Agustí, “convertida en un vertedero”. Esta misma mañana han empezado los trabajos “por casualidad”, según el edil de Obras, Vicent Torres.

Noticias relacionadas y más

También ha salido adelante la moción de UP por la que el Consistorio se adhiere al manifiesto “para alzar la voz ante la destrucción de nuestro territorio, el retroceso en las políticas ambientales y la necesidad urgente de restaurar la naturaleza”, redactado por la Alianza por la Restauración de la Naturaleza.

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