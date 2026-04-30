Multazos en Sant Josep: nadie se libra si tira la basura fuera de hora

Tirar la basura donde no toca, dejar residuos fuera de los contenedores o hacerlo fuera de las condiciones permitidas puede salir caro en Sant Josep. El Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia en el municipio con un sistema de cámaras móviles que va instalando en distintos puntos, de manera que los vecinos no saben qué zona estarán vigilando cada día.

Ese es precisamente uno de los elementos clave del nuevo dispositivo: las cámaras no permanecen siempre en el mismo lugar, sino que se reubican en función de las necesidades detectadas. Por eso, el Consistorio advierte de que ningún vecino se libra de una posible sanción si deposita la basura de forma incorrecta.

Multas de 300 a 5.000 euros por tirar mal la basura

En los últimos tres meses, el Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado 85 expedientes sancionadores por vertidos fuera de los contenedores o en espacios no habilitados, según ha informado en una nota.

Las multas oscilan entre los 300 y los 5.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos y del volumen de residuos depositados. En total, el importe acumulado de las sanciones ronda los 40.000 euros.

Cómo funciona la vigilancia en Sant Josep

El dispositivo impulsado por el departamento de Medio Ambiente combina dos vías de control: por un lado, el trabajo de un equipo de supervisores municipales y, por otro, las grabaciones de las cámaras instaladas en distintos puntos con contenedores.

De los 85 expedientes abiertos, 20 se han iniciado gracias a las imágenes captadas por las cámaras, mientras que los otros 65 corresponden a infracciones detectadas directamente por los supervisores.

Qué conductas pueden acabar en sanción

El Ayuntamiento persigue especialmente los vertidos indebidos que ensucian el entorno y encarecen el servicio de recogida. Entre las conductas que pueden dar lugar a una multa, figuran:

Dejar bolsas o residuos fuera de los contenedores.

Depositar basura en espacios no habilitados.

Abandonar restos voluminosos o residuos sin seguir las normas establecidas.

Utilizar de forma incorrecta los puntos de recogida.

Vigilancia también por la mañana, por la tarde y los fines de semana

El control no se limita a una franja horaria concreta. Según el Ayuntamiento, el dispositivo se despliega durante todo el día, con vigilancia por la mañana, por la tarde y también durante los fines de semana, para cubrir el mayor número posible de situaciones.

La movilidad de las cámaras hace que los puntos vigilados puedan variar. Por eso, desde el Consistorio insisten en que la única forma de evitar una sanción es cumplir siempre las normas de depósito de residuos, independientemente de la zona o del momento del día.

Sant Josep combina multas y campañas informativas

El refuerzo de la vigilancia se suma a las campañas de educación ambiental que el Ayuntamiento desarrolla desde hace años, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales. Estas acciones están dirigidas a vecinos y empresas, con el objetivo de fomentar hábitos responsables en la gestión de residuos.