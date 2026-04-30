Transporte en Ibiza: Sant Josep pide revisar las líneas de bus de es Cubells, Cala Vedella, Cala Tarida y Cala de Bou

El pleno de Sant Josep ha aprobado este jueves que “se revise urgentemente” el sistema de transporte público, cuya contrata entró en vigor hace un mes, y que se apliquen medidas correctoras en varias líneas del municipio. Según recoge la moción, defendida por el PSOE, las modificaciones introducidas con el nuevo servicio están causando estragos a los usuarios, especialmente en la línea de es Cubells a Sant Josep, que tiene “solo dos salidas por la mañana”; en las líneas de Cala d’Hort (con “parada inexistente”) y Cala Vedella; en la antigua línea 31 de Cala de Bou, y en la línea de Cala Tarida, “que no está en marcha”, según ha mencionado la concejala socialista Pilar Ribas.

El PSOE ha podido aprobar este punto gracias a los votos a favor de la concejala de Vox, Araceli Colomar, y de la exedil de Vox Raquel Ripoll. No ha obtenido, sin embargo, suficientes apoyos para sacar adelante el primer punto, en el que pedía la reprobación de la gestión del Consell por la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte público de la isla.

Pilar Ribas, que ha defendido una moción casi calcada a la presentada por sus compañeros de partido en el Consell hace una semana, ha contado que, entre los problemas surgidos con la nueva contrata, “los vecinos de es Cubells no pueden volver por la tarde”, si bien “los estudiantes son los más afectados”.

Cambios previstos

Lurdes Marí, edil de Transportes, ha reconocido que el nuevo servicio “ha generado malestar por la falta de información”, así como por los cambios introducidos: “Hay problemas que se han de corregir, pero también muchos avances que se han implementado ya”. Por ejemplo, si bien la antigua línea 31 ha desaparecido, “se han reforzado alternativas con más frecuencias en la T2 y en la línea A1, que opera durante todo el año”. Se está trabajando también, asegura la edil, “para dar cobertura al instituto [de Sant Agustí] y a las áreas deportivas mediante la línea de Cala Tarida”, para atender así “a la demanda de estudiantes y familias del municipio”. Además “se está estudiando mejorar las líneas de Cala Vedella y es Cubells, con la previsión de incrementar el número de viajes y recuperar el paso por Cala d’Hort, mejorando así la conexión de estas zonas”.

El alcalde considera que “se podría pedir al Consell que actuara contra la adjudicataria” de la contrata de autobús

El propio alcalde, Vicent Roig, ha intervenido para señalar que el pasado lunes por la tarde mantuvo una reunión con asociaciones de vecinos afectadas por la modificación de diferentes líneas, además de “con el director insular de Transportes, el delegado de Alsa y el director del Instituto de Sant Agustí”, con los que ha acordado “diferentes modificaciones”, las expuestas por Lurdes Marí, si bien ha ampliado la información dada por ella: “La A1 y la T2, entre un circuito y otro, ampliarán la cobertura de la antigua L31, pues llegarán hasta Cala Tarida. No sólo darán servicio a Port des Torrent. Además, se volverá a hacer la línea Cala Vedella-es Cubells-Sant Josep, que dará cobertura a la parada de Cala d’Hort y que permitirá que también podamos ir a la playa, tanto desde Sant Josep como desde es Cubells, a Cala Vedella, Cala Carbó o Cala d’Hort”. Roig reconoce que “es un plan que cuesta implantar, que es novedoso”. Y que, como dice el conseller de Movilidad, Mariano Juan, ahora requiere “cirugía fina”. Sí considera Roig, no obstante, que “se podría pedir al Consell que actuara contra la adjudicataria”, es decir, Alsa.

La responsabilidad de la edil de Transportes

Desde Ara Eivissa, Josep Antoni Prats ha indicado a la edil de Transportes que la función para la que fue asignada a ese departamento era la de “revisar de qué manera afectaba la contrata al municipio antes de ponerse en marcha y, aprovechando que alguna influencia deben tener en el Consell, mirar que esas afectaciones fueran lo mínimas posible”. “Pero lo que nos cuenta -ha añadido Prats- es que se acaban de dar cuenta de que genera problemas. Su responsabilidad era ver eso antes”. El edil de Ara Eivissa se queja de que “en siete años de tramitación nadie haya podido ver que Sant Josep se quedaba sin las líneas de Cala d’Hort y de Cala de Bou. ¿Qué han hecho durante todo ese tiempo?”. La línea T2, ha puesto como ejemplo, “sólo pasa por medio Cala de Bou. El resto queda fuera”.

En su tono habitual (el alcalde ha pedido a la edil de Vox que controlara el tono y sus formas e incluso ha llegado a apagar su micrófono en una ocasión), Araceli Colomar recordó que “ahora hay unos autobuses muy eficientes que se cargan con generador [de gasóil], porque hay que hacer unas políticas medioambientales cojonudas”.