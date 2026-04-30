OFERTA DÍA DE LA MADRE
El álbum
La señal que echó raíces
Durante una buena temporada, esta señal de la calle Llimoners, en el barrio de Can Bonet, en Sant Antoni, ha estado jugando al escondite entre las hojas de la hiedra. El «prohibido aparcar» se intuye, aunque con más vocación de jardín vertical que de norma de tráfico. Y es que una podita nunca está de más.
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