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La señal que echó raíces

La señal que echó raíces | J. M. L. R.

La señal que echó raíces | J. M. L. R.

Durante una buena temporada, esta señal de la calle Llimoners, en el barrio de Can Bonet, en Sant Antoni, ha estado jugando al escondite entre las hojas de la hiedra. El «prohibido aparcar» se intuye, aunque con más vocación de jardín vertical que de norma de tráfico. Y es que una podita nunca está de más.

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