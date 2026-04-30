Santa Eulària vigila con cámaras estos 15 puntos de contenedores para frenar los vertidos a deshoras

Santa Eulària cuenta con cámaras de vigilancia en distintos puntos del municipio desde hace tiempo para controlar la deposición irregular de residuos junto a los contenedores. En total, actualmente hay 15 dispositivos repartidos por diferentes zonas, aunque sus ubicaciones pueden cambiar en función de las necesidades detectadas por los servicios municipales.

El objetivo de esta medida es reforzar la vigilancia en aquellos espacios en los que se producen vertidos indebidos de manera recurrente, especialmente en áreas de contenedores donde algunos usuarios depositan residuos fuera del lugar habilitado o abandonan objetos sin seguir el procedimiento establecido.

Según la información facilitada, las cámaras están instaladas actualmente en los siguientes puntos del municipio:

Campo de golf El Pozo, en Siesta Can Bassó Término de Sant Rafel, pasando el antiguo Can Bernat Camino frente al último Sluiz Cuadras Es Puig Pou d’en Gatzara Atzaró Los Naranjos Cas Ferrer Aigües Blanques La Mezcalería Can Furnet Coll de sa Vaca Punto de Can Guasch

No obstante, estas localizaciones no son fijas. Los dispositivos pueden trasladarse temporalmente a otros puntos si se detecta que en una zona concreta se producen vertidos de forma continuada. De esta manera, el sistema permite actuar de forma más flexible en los lugares donde se concentran las incidencias.

La instalación de estas cámaras forma parte de las medidas de control impulsadas para mejorar la limpieza del municipio y evitar prácticas incívicas relacionadas con la gestión de residuos. El abandono de basura fuera de los contenedores genera problemas de salubridad, mala imagen y costes adicionales para los servicios de limpieza.

Con esta actuación, Santa Eulària busca disuadir los vertidos indebidos y facilitar la identificación de los infractores en aquellos puntos donde se repiten este tipo de conductas.