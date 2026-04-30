Residuos
Santa Eulària vigila con cámaras estos 15 puntos de contenedores para frenar los vertidos a deshoras
La medida busca combatir las prácticas incívicas y los problemas de salubridad que genera depositar la basura fuera de horas y de los contenedores
Santa Eulària cuenta con cámaras de vigilancia en distintos puntos del municipio desde hace tiempo para controlar la deposición irregular de residuos junto a los contenedores. En total, actualmente hay 15 dispositivos repartidos por diferentes zonas, aunque sus ubicaciones pueden cambiar en función de las necesidades detectadas por los servicios municipales.
El objetivo de esta medida es reforzar la vigilancia en aquellos espacios en los que se producen vertidos indebidos de manera recurrente, especialmente en áreas de contenedores donde algunos usuarios depositan residuos fuera del lugar habilitado o abandonan objetos sin seguir el procedimiento establecido.
Según la información facilitada, las cámaras están instaladas actualmente en los siguientes puntos del municipio:
- Campo de golf
- El Pozo, en Siesta
- Can Bassó
- Término de Sant Rafel, pasando el antiguo Can Bernat
- Camino frente al último Sluiz
- Cuadras Es Puig
- Pou d’en Gatzara
- Atzaró
- Los Naranjos
- Cas Ferrer
- Aigües Blanques
- La Mezcalería
- Can Furnet
- Coll de sa Vaca
- Punto de Can Guasch
No obstante, estas localizaciones no son fijas. Los dispositivos pueden trasladarse temporalmente a otros puntos si se detecta que en una zona concreta se producen vertidos de forma continuada. De esta manera, el sistema permite actuar de forma más flexible en los lugares donde se concentran las incidencias.
La instalación de estas cámaras forma parte de las medidas de control impulsadas para mejorar la limpieza del municipio y evitar prácticas incívicas relacionadas con la gestión de residuos. El abandono de basura fuera de los contenedores genera problemas de salubridad, mala imagen y costes adicionales para los servicios de limpieza.
Con esta actuación, Santa Eulària busca disuadir los vertidos indebidos y facilitar la identificación de los infractores en aquellos puntos donde se repiten este tipo de conductas.
- La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza
- Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
- Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
- Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza
- Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària
- El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños
- Denuncian una nueva okupación en un solar de Ibiza con 'riesgo real de incidente grave
- Una casa rural para reformar en Ibiza sale a la venta por 350.000 euros