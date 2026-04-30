Santa Eulària aprueba modificar su "pionera" ordenanza de gestión y uso sostenible del agua para hacerla "más ágil"

Santa Eulària fue el segundo municipio de la isla en contar con una ordenanza municipal de gestión y uso sostenible del agua. La aprobó en 2024, ocho años después que Sant Josep, y, mientras el resto de ayuntamientos de Ibiza ultiman las suyas, el pleno del Consistorio aprobó este jueves una modificación inicial de la norma. En la votación, el PSOE se abstuvo y Unidas Podemos y Vox votaron en contra.

El objetivo de esta modificación es hacer la ordenanza “más ágil”, redefinir conceptos y flexibilizar algunos usos para mejorar el aprovechamiento del agua. Los cambios parten de varias propuestas de mejora trasladadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Balears (Coaib), que es el organismo que más ha aplicado la ordenanza desde su entrada en vigor, según se expuso durante la sesión. Tras esta aprobación inicial, el documento se someterá a un periodo de información pública de 30 días.

Entre otras cuestiones, la modificación busca optimizar los sistemas de recogida y aprovechamiento de aguas pluviales, concretar la reutilización de aguas grises y mejorar el uso eficiente del agua en edificios, jardines y piscinas, explicó la concejala de Urbanismo, Cristina Tur. Según señala el Ayuntamiento en una nota, con estos cambios se espera garantizar un uso más racional del agua, asegurar una mayor seguridad jurídica para profesionales y promotores y reducir el consumo de agua potable mediante el impulso de recursos alternativos.

La revisión de una norma pionera

El Consistorio defiende que esta actualización permitirá ganar claridad, eficiencia y aplicabilidad en una norma "pionera" en la isla, destacó Tur. Cabe recordar que, según publicó Diario de Ibiza, la ordenanza de Santa Eulària sirvió de referencia para elaborar el borrador de las normas de gestión y uso sostenible del agua de Ibiza, Sant Joan y Sant Antoni. Los tres municipios contrataron a Alianza por el Agua para realizar este documento, que la entidad entregó en noviembre de 2024, pero ninguno de los tres municipios ha aprobado todavía su propia ordenanza de agua.

El PSOE justificó su abstención al recordar que en 2022, cuando se aprobó inicialmente la ordenanza, se presentaron ocho alegaciones que finalmente se desestimaron. "Se ignoraron las advertencias", afirmó el concejal Mateo Calbet, que valoró que esta modificación evidencia que "la norma original tenía problemas de base". Sin embargo, explicó que la agrupación no votaría "en contra de algo necesario".

Por su parte, Unidas Podemos reconoció el carácter pionero de la norma, pero su portavoz, Álvaro de la Fuente, sostuvo que aún hay "margen de mejora" en aspectos como la prioridad de usos en caso de sequía, las aguas grises o el régimen sancionador por un mal uso del agua. Vox también rechazó la propuesta al considerar que responde a una “lógica de control” del agua, un recurso que la concejala del grupo, Paula Salsoso, defendió como “un bien común”.

Refuerzo de limpieza y recogida de residuos

El pleno también aprobó el programa anual de explotación 2026 del contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y gestión de playas, que incorpora un incremento de servicios valorado en 583.178,21 euros. La concejala de Medio Ambiente del municipio, Mónica Madrid, explicó que se refuerza el barrido manual, se amplían las jornadas de limpieza en nuevas áreas y se incrementa la recogida de voluminosos, entre otras cuestiones.

Estas novedades pretenden mejorar la limpieza viaria, la recogida de residuos y la atención a nuevas zonas urbanizadas, espacios públicos y equipamientos para adaptarse a una nueva realidad del municipio, que no se contemplaba cuando se diseñó el contrato de licitación del servicio en 2022. De este modo, el importe teórico asciende a 10,69 millones de euros (IVA incluido), frente a los 8,44 millones del programa inicial. El PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron tras insistir en que debería contemplarse el pago por generación de residuos y Vox votó en contra al opinar que hay "muchas carencias importantes que deberían revisarse antes de la aprobación".

Por otro lado, el pleno aprobó el Plan de Emergencia Municipal de Santa Eulària (PEMU). Este permitirá evaluar y priorizar los riesgos y coordinar los recursos humanos y materiales del municipio y de las administraciones superiores en caso de emergencia. El Plan contempla la creación de campañas de formación, información y prácticas de autoprotección destinadas a toda la ciudadanía. El PP, Vox y PSOE votaron a favor y Unidas Podemos se abstuvo al considerar que el plan hace "caso omiso" a la Ley de Seguridad Nacional.