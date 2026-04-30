Alojamiento
Santa Eulària declara la construcción de viviendas de precio limitado en Puig d'en Valls de especial interés: "Ya no hay quien viva en este municipio"
El consistorio bonificará el 95% del ICIO a la UTE adjudicataria para agilizar la construcción de las 94 viviendas de precio limitado
El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó este jueves bonificar el 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la empresa que construirá y gestionará las 94 viviendas de precio limitado previstas en Puig d'en Valls. Esta reducción se contempla para obras de especial interés, según indicó Miguel Tur, concejal de Economía y primer teniente de alcalde del municipio.
"Es de especial interés para que empiece cuanto antes y cuanto antes estén listas estas viviendas", insistió. El pleno extraordinario del pasado octubre adjudicó el contrato a la UTE Fundació Privada Salas, que estima empezar las obras en junio. La construcción está valorada en 21.090.659,37 euros, IVA incluido, y se espera que finalice en enero de 2028. Las actuaciones se desarrollarán sobre dos parcelas municipales cedidas mediante derecho de superficie durante 75 años. Después, el suelo y el edificio volverán a ser propiedad del Ayuntamiento.
Un coste de alquiler más elevado
Del total, 28 viviendas serán para una o dos personas y se alquilarán a partir de 662 euros al mes; 51, para grupos de tres o cuatro, partirán de 909 euros, y las más grandes, de los 1.168. En la adjudicación del contrato, PSOE y Unidas Podemos votaron en contra al considerar que los precios dejaban fuera a parte de la población. En esta ocasión, el portavoz socialista, Alan Ripoll, insistió en que "las viviendas son un 30% más caras que las del Ibavi" para justificar la abstención de la agrupación.
En cambio, el portavoz de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, consideró "positivo fomentar que fiscalmente se promocione la construcción de vivienda pública”. Votó a favor antes de añadir: "Esperamos que de algo sirva que se pueda tener más vivienda pública cuando ya no hay quien viva en este municipio”. Paula Salsoso, de Vox, también votó a favor pero se mostró en desacuerdo con todos los grupos cuando rechazaron una moción que presentó para "priorizar el arraigo y la presencia histórica en España como criterios de adjudicación de vivienda social y protegida".
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