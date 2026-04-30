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Nuevo mercadillo en Ibiza: Sant Josep estrena un Mercado Nocturno con artesanía, comercio local y música en directo

La primera jornada se celebrará este 1 de mayo, de 18 a 22 horas, frente al Ayuntamiento, con una veintena de paradas y la actuación de Amalian Folk

Visitantes pasean entre los puestos en el Mercat Ecològic de Sant Josep

Visitantes pasean entre los puestos en el Mercat Ecològic de Sant Josep / J.A. Riera

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en la primera jornada del Mercado Nocturno de Sant Josep, que tendrá lugar este viernes 1 de mayo, frente al Ayuntamiento.

La cita se celebrará a partir de las 18 horas y hasta las 22 horas, y contará con una veintena de paradas de artesanía y comercio local, en una propuesta pensada para dinamizar el núcleo urbano y ofrecer un nuevo espacio de encuentro durante la tarde-noche.

Artesanía, comercio local y música en directo

El Mercado Nocturno de Sant Josep reunirá diferentes puestos vinculados a la artesanía y al comercio de proximidad, con el objetivo de apoyar al tejido local y acercar al público una oferta variada en un ambiente abierto y participativo.

Además, esta primera jornada contará con música en directo a cargo de Amalian Folk, dentro de la programación de Sant Josep és Música, reforzando el carácter cultural y festivo de la iniciativa.

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Desde el Ayuntamiento de Sant Josep se anima a la ciudadanía a acercarse este viernes al entorno del Consistorio para disfrutar de esta primera edición del mercado, que combina producto local, artesanía, música y vida en la calle.

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