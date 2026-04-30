Sant Josep activa el 100% del servicio de salvamento y socorrismo en las playas a partir del 1 de mayo

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, informa de que a partir de mañana, viernes 1 de mayo, arrancará el servicio de salvamento y socorrismo en todas las playas de riesgo medio y alto del municipio, con todo el personal y el horario previsto en los planes de salvamento municipal para la temporada media. Tras una fase inicial que comenzó el pasado 23 de marzo con un operativo reducido por Semana Santa en cinco playas, el servicio se extiende ahora a la totalidad de los puntos de baño con servicios del municipio: Platja d’en Bossa, Cala Vedella, Ses Salines, Es Cavallet, Cala Bassa, Platges de Comte, Cala Jondal, Cala Tarida y Port des Torrent.

Pruebas físicas y refuerzo del dispositivo

Como preparación final, los socorristas han realizado este jueves una jornada de pruebas físicas consistentes en correr un kilómetro por la arena y nadar una distancia de 400 metros. Según ha explicado el jefe de servicio en el municipio, Matías Fernández, estas pruebas "son fundamentales para que todos puedan certificar que están en las mejores condiciones físicas para afrontar el inicio de la temporada completa".

En este sentido, la concejala de Medio Ambiente y Litoral, Felicia Bocú, ha destacado la importancia de esta puesta en marcha. "Con la activación del cien por cien del servicio en nuestras playas, garantizamos la seguridad de bañistas y usuarios con un equipo humano altamente preparado. Queremos que Sant Josep siga siendo un referente de playas seguras, accesibles y ambientalmente sostenibles", ha asegurado.

Durante todo el mes de mayo, el horario de vigilancia será de 11 a 18 horas. El despliegue humano previsto por zonas será el siguiente: Platja d’en Bossa, con 6 socorristas y 1 adjunto a coordinación; Ses Salines, con 4 socorristas y 1 adjunto a coordinación; Platges de Comte, con 3 socorristas y 1 supervisor; Es Cavallet y Cala Tarida, con 2 socorristas y 1 supervisor cada una; y Cala Jondal, Cala Vedella, Cala Bassa y Port des Torrent, con 1 socorrista y 1 supervisor en cada playa.

Paralelamente, mañana también entra en funcionamiento el servicio de vigilancia con embarcaciones, que estará activo hasta el 31 de octubre. Este dispositivo cuenta con tres embarcaciones semirrígidas con base en Platges de Comte, Cala Tarida y Ses Salines, asistidas cada una por dos patrones socorristas. Asimismo, se incorpora una moto de agua destinada a Platja d’en Bossa, gestionada por el personal de tierra.

Este servicio marítimo tiene como objetivo reforzar la seguridad en toda la línea de costa, dar apoyo a los equipos terrestres y ejercer la función de control de fondeos para proteger la Posidonia. El servicio continuará creciendo de forma gradual. A partir del 1 de junio, el horario se ampliará hasta las 19 horas y se incorporarán las playas de riesgo bajo, Cala d’Hort y Platja des Pinet. Durante los meses de julio y agosto, el servicio alcanzará su máximo horario, de 10 a 19:30 horas, garantizando la máxima cobertura durante el pico de actividad turística en la isla.