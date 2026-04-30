Sant Joan aprueba por «obligación legal» su Plan Económico-Financiero 2026-2027

El Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan, reunido este jueves en sesión extraordinaria urgente, ha aprobado el Plan Económico-Financiero 2026-2027, un trámite que el Consistorio enmarca en una «obligación legal» derivada de un incumplimiento formal del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto detectado en la liquidación del presupuesto de 2025.

El Ayuntamiento ha querido dejar claro que la aprobación de este plan no responde a una situación de crisis económica, falta de liquidez o endeudamiento, sino a un incumplimiento «técnico y coyuntural» de las reglas fiscales. Según recoge el expediente, la causa principal ha sido la utilización del remanente de tesorería, es decir, del ahorro municipal acumulado en ejercicios anteriores.

En este sentido, desde el Consistorio subrayan que «no se ha gastado dinero que el Ayuntamiento no tuviera, sino que se ha utilizado ahorro propio municipal para financiar actuaciones necesarias para el municipio». El Plan Económico-Financiero descarta, por tanto, que exista un deterioro de las cuentas municipales.

Los datos económicos incluidos en el expediente señalan que Sant Joan cerró 2025 con un resultado presupuestario ajustado positivo de 4.763.424,33 euros y con un remanente de tesorería para gastos generales de 21.084.855,90 euros. Además, el Ayuntamiento no presenta deuda financiera desde 2018 y el periodo medio de pago a proveedores se situó en 2025 en 21,5 días, dentro de los plazos legales.

El plan aprobado no contempla medidas estructurales de ajuste, como recortes de servicios, subidas de impuestos o reducción de prestaciones municipales. Las actuaciones previstas se centran en el control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, el análisis del uso del remanente y la vigilancia permanente de ingresos y gastos para garantizar el cumplimiento de los objetivos en 2026 y 2027.

"Los vecinos pueden estar tranquilos"

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha defendido que «los vecinos pueden estar tranquilos, porque las cuentas municipales son sólidas». Marí ha destacado que el Ayuntamiento «no tiene deuda, paga a proveedores en plazo, mantiene un remanente elevado y afronta este plan como un ejercicio de responsabilidad y transparencia».

«Este Plan Económico-Financiero no es una señal de debilidad, sino el cumplimiento de una obligación legal. No estamos ante un problema estructural, sino ante una situación técnica derivada del uso del ahorro municipal acumulado», ha señalado la alcaldesa.

Durante la sesión plenaria también se han abordado otros asuntos incluidos en el orden del día, como la designación de los festivos locales para 2027 y la aprobación de la modificación de créditos 04/2026. Asimismo, se ha dado cuenta de la resolución de Alcaldía relativa a la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2025 y de la modificación de créditos 03/2026.