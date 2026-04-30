Sant Antoni tramita más de 300 informes de vulnerabilidad para inmigrantes

Sant Antoni ha tramitado hasta ahora más de 300 solicitudes de informes de vulnerabilidad. Lo explicó este jueves el concejal de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana, Jorge Nacher, en el pleno del Ayuntamiento, a la pregunta de la socialista María Marí sobre la situación de la regularización de migrantes en el municipio, el dispositivo organizado por el Ayuntamiento al respecto e incidencias que estuvieran teniendo.

"Hasta el momento se han tramitado 300 y pico solicitudes para el informe de vulnerabilidad", explicó Nacher, quien aseguró que están "desbordados". "El dispositivo trabaja todos los viernes, que es cuando están trabajando con esto y dando citas para tramitar los informes", afirmó el concejal. "Se están planteando hacer horas extras porque no llegamos. Tenemos muy mala organización porque no tenemos suficientes medios para atender a todos los que hay, es algo que no estaba previsto", lamentó Nacher. "Tampoco queremos paralizar toda la atención y servicio social que hacemos en el día a día solo por hacer estos informes", añadió.