La Policía desaloja un solar okupado en Ibiza tras las quejas de los vecinos

La Policía Local de Ibiza ha desalojado y precintado el solar que había sido invadido ilegalmente por varios individuos en el barrio de Puig des Molins, después de las quejas de los vecinos por las molestias que estaban causando los okupas.

Este miércoles, agentes de la Policía Local, que ya habían acudido en otras ocasiones al solar y tenían identificados a los individuos que allí residían, se volvieron a personar en la zona para indicarles que debían abandonarlo. Una vez desalojados, los policías colocaron un precinto en la única puerta del terreno, situado en el número 12 de la calle Al-Sabini.

Imágenes del solar okupado de Ibiza con "riesgo real de incidente grave" / Vcent Marí

El desalojo se produjo después de que un grupo de vecinos del barrio de Puig des Molins denunciara esta misma semana que estaban sufriendo "una situación insostenible" con esta okupación, ya que el solar se había convertido en "un foco constante de conflictos, suciedad, comportamientos agresivos y riesgo real de incidente grave" del que la Policía Local ya tenía constancia.

Según denunciaban, el solar se encontraba okupado "desde hace semanas". "Los ocupantes actúan con total impunidad: consumen sustancias, increpan a vecinos y viandantes, gritan de forma continua, orinan en la calle y generan un ambiente de tensión permanente que hace imposible una vida normal", lamentaban. Ahora, han acogido la noticia del desalojo con enorme satisfacción. "Esperemos no vuelvan a okuparlo", desean.