Pleno de Ibiza: un usuario se resiste a sacar el último barco fondeado en es Viver

El empeño de un propietario está impidiendo que el Ayuntamiento de Ibiza culmine su propósito de acabar con los fondeos ilegales en la bahía de sa Platgeta de sa Punta, en es Viver. El alcalde, Rafael Triguero, ha anunciado en el pleno de este jueves que ya dispone de la autorización de Costas para retirar esta embarcación, pero que, de momento, descarta recurrir a esta potestad y confía en llegar a un acuerdo amistoso con el implicado.

El afectado, Manel Serrano, ha asistido a la sesión plenaria para dejar clara su postura. Así, en el turno de intervención del público, ha recordado que, desde el pasado 23 de febrero, está solicitando el expediente administrativo con el que el Ayuntamiento ha balizado la bahía de sa Punta. Con esta iniciativa, el Consistorio trata de "recuperar esta playa" para los vecinos de la ciudad y sacar todas las embarcaciones que han estado fondeando irregularmente en los últimos años. Entre ellas, algunas dedicadas al "alquiler turístico ilegal", ha subrayado el alcalde.

Serrano, que se ha dirigido en un tono alterado al concejal de Playas, Rubén Sousa, ha insistido en que no ha recibido ninguna respuesta a sus peticiones y asegura que el Ayuntamiento carece de "base legal" para retirar las embarcaciones. Por su parte, Triguero le ha asegurado que está autorizado a consultar el expediente en breve, pero que, previamente, los técnicos municipales deben concluir el informe jurídico que le permita acceder a este documento.

El alcalde ha insistido en que el 1 de mayo se despliega el servicio de socorrismo y la presencia de una barca a motor en esta playa supone un riesgo para los bañistas. "No queremos llegar a lo que nos autoriza Costas [sacar la barca a la fuerza y llevársela con un camión], sino que queremos que sea de forma amistosa. Queremos que usted desplace su muerto ilegal fuera del balizamiento", ha concluido Triguero.

Inseguridad en es Viver

En el mismo turno abierto a la ciudadanía también ha intervenido una vecina de ses Figueretes para denunciar la degradación que está sufriendo el barrio debido a un grupo de personas que, según su testimonio, se ha hecho con la playa de rocas de es Viver destinada a los perros. Según su testimonio, se trata de una banda dedicada al trapicheo de drogas que genera numerosos conflictos, sobre todo por la noche, y que enciende hogueras de manera reiterada.

"Hace 12 años que vivo en ses Figueretes y el declive es horrible. Da miedo lo que se junta allí [en la playa de es Viver]", ha lamentado esta vecina, que asegura que este grupo de personas arroja piedras a todo aquel que se atreve a reprocharles su actitud. El propio alcalde ha admitido que esta banda ha tratado de ocupar instalaciones de un hotel vecino en invierno, pero ha querido darle un mensaje "esperanzador" ante futuras actuaciones que se emprenderán en esta zona.

Se da la circunstancia de que, en este mismo pleno, la concejala del PSOE Rosa Rubio ha criticado "la falta de agentes en las calles" y pone el acento en cómo afecta al barrio de ses Figueretes, para enzarzarse en una guerra de cifras con el alcalde. Según la socialista, cuando ella dejó de ser la edil responsable de la Policía Local, en junio de 2023, este cuerpo contaba con 102 efectivos "reales", que, hasta la fecha, se han reducido a 92.

Por su parte, Triguero le ha replicado que el número de agentes disponibles en la actualidad es de 98, que se reforzarán con otros 11 en prácticas en verano. En cualquier caso, las cifras aún quedan lejos de los 150 efectivos que se marca el Consistorio como objetivo.