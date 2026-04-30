Sucesos
Piden colaboración para esclarecer un accidente entre un camión y una moto en Ibiza
El aviso va dirigido especialmente a vehículos de transporte público o discrecional que circularan por la zona en ese tramo horario y que puedan disponer de cámaras o grabaciones
La Policía Local de Sant Josep ha solicitado la colaboración ciudadana para recabar información sobre un accidente de tráfico ocurrido este miércoles, 29 de abril, en la zona de Sant Jordi, en el que se vieron implicados un camión y una motocicleta.
Según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales, el siniestro se produjo entre las 18.30 y las 19 horas en la calle Campanar, en la zona de Sant Jordi, bajando desde Mercadona y en las proximidades de la glorieta de Sant Jordi y Motonáutica.
La Policía Local hace un llamamiento a cualquier persona que pueda aportar información sobre lo ocurrido, así como imágenes o grabaciones que ayuden a esclarecer las circunstancias del accidente.
El aviso va dirigido especialmente a vehículos de transporte público o discrecional que circularan por la zona en ese tramo horario y que puedan disponer de cámaras o grabaciones.
Las personas que tengan información o imágenes pueden enviarlas al correo electrónico atestados@santjosep.org, indicando en el asunto: “Referencia información/vídeo accidente 29/04”.
Desde la Policía Local recuerdan que la colaboración ciudadana puede ser clave para avanzar en la investigación del siniestro.
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