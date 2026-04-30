Nace la Asociación de Colombianos de Ibiza y Formentera: "Producimos riqueza para la isla a través de nuestros negocios, aportamos"

La Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza acogió este miércoles la lectura y firma de los estatutos de la nueva Asociación de Colombianos de Ibiza y Formentera (ACIF), un acto celebrado en dependencias policiales con la presencia de la unidad de Participación Ciudadana de Ibiza. La Policía Nacional explica que el objetivo de acoger este acto consistió en visualizar un marco de relación con este colectivo en el que el cuerpo actúa como interlocutor y mediador, "más allá de sus funciones meramente reactivas o de investigación".

El comisario, Manuel Hernández, señaló en una nota que "la policía actúa con proporción ante cualquier ilegalidad, pero no solo está para eso, no siempre está deteniendo presuntos delincuentes". El jefe de la comisaría añadió: "Hay muchas otras funciones, entre ellas, el asesoramiento, la prevención, la formación y el acompañamiento a la comunidad para evitar la fractura del tejido social. Nos debemos a la ciudadanía, y la servimos en diferentes sentidos".

"Desde Colombia podemos traer muchos prejuicios que no se corresponden con la realidad de España"

El presidente de ACIF, David Reinaldo, manifestó su satisfacción por haber sido recibidos en dependencias policiales. Asimismo, añadió: "Desde Colombia podemos traer muchos prejuicios que no se corresponden con la realidad de España, respecto a la Policía y otras cosas, y visualizando la firma en la Comisaría estamos diciendo que nosotros y nosotras respetamos a la policía española por el trabajo que hacen, no por miedo, y que colaboramos con ella como cualquier ciudadano".

Por su parte, la secretaria de la asociación, Alejandra Gámez, puso de manifiesto que "la junta directiva está formada por colombianos y colombianas que producen riqueza para la isla a través de sus negocios, que aportan, y que son la prueba de que la situación de legalidad para un migrante es la mejor plataforma de integración a la sociedad que les acoge".

Finalmente, a través de la unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Ibiza, se hizo una breve exposición de las funciones de la unidad y del Plan Colectivos Ciudadanos, específicamente diseñado para atender las demandas del tejido asociativo de la sociedad ibicenca.