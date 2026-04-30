Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El primer fin de semana de mayo llega a Ibiza y Formentera con una programación especialmente intensa, marcada por las fiestas del Primer Diumenge de Maig de Santa Eulària, declaradas Bien de Interés Cultural, pero también con música en directo, teatro, cine, danza, flamenco, patrimonio, conferencias, mercadillos y una larga lista de exposiciones repartidas por toda la isla.

El gran foco estará en Santa Eulària, que vivirá desde el viernes algunos de los actos centrales de sus fiestas. La programación arrancará el 1 de mayo con los bailes folclóricos canarios de AMC Timbayba de Lanzarote y el acto institucional de entrega de la Medalla de Oro y los Premios Xarc, en el Teatro España. El sábado será el turno de la exposición de flores y plantas, las muestras de motos y coches antiguos, la feria de mayo y una noche musical en la plaza España con Ibossim Flamenco y Funambulista, antes del ‘Correpoble’ y el ‘Correfoc’ de Es Mals Esperits.

El domingo llegará el día grande del Primer Diumenge de Maig, una celebración con profundo arraigo popular. A mediodía se celebrará uno de los momentos más esperados: los desfiles de carros, caballos, podencos ibicencos, coches y motos antiguas por las calles del municipio, acompañados por la Agrupación Musical Esencia.

La música será otro de los grandes atractivos del fin de semana. El jueves, Miguel Campello celebra su ‘25 Aniversario’ en Las Dalias, mientras el Portal Nou acogerá los conciertos de Isidor Marí y Sopa de Cabra dentro del ‘Correllengua Agermanat 2026’. También habrá blues y folk con The Station Hollers en Can Jordi y una jam benéfica de ‘Rock por Palestina’ en Cala de Bou. El sábado, Sant Antoni vivirá una jornada electrónica al aire libre con el festival Souvenir en Sa Punta des Molí, mientras Can Ventosa recibirá al Pere Navarro Trio y el ciclo Dies Musicals ofrecerá conciertos de The Rosemary Family en Sant Antoni y Eivissa Ensemble 2000 el domingo en Caló de s’Oli. Además de dos conciertos de la serie 'Candelight' en el Teatro Pereyra y un especial 'Homenaje a Robe', con Tom Trovador, en la sala JazzTaBé.

El apartado escénico también llega con propuestas destacadas. Can Ventosa acogerá el viernes ‘Mirades’, del Ballet Flamenco Puro Ibiza, y el domingo el musical ‘La Jaula de las locas’. Además, la obra ‘Entrepares’ se representará el jueves en Can Ventosa y el sábado en la Sala de Cultura de Formentera, con entrada libre. El humor está representado por el cómico Diego Arjona en la Kokotxa.

El cine tendrá varias citas en Sant Josep: el jueves, el documental ‘Compàs de silenci. Jean Marie del Moral - Miquel Barceló’, con la participación del fotógrafo y del director; el viernes, una nueva sesión del ciclo Divendres de Cine con ‘Unmuted’, ‘The Twelve’ y ‘Parallel’; y el domingo, la película ‘How Kids Roll’. También destaca la conferencia del viernes en el Club Diario de Ibiza, donde el astrofísico David Galadí explicará cómo observar de forma segura el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

El fin de semana se completa con la feria del libro de Sant Joan, el viernes en Sant Llorenç de Balàfia; la visita teatralizada a Dalt Vila del sábado; la ruta de Nordic Walking en Formentera el domingo; los mercadillos de Sant Jordi, Forada, Sant Joan, Las Dalias y Sant Francesc; y una amplia oferta expositiva con muestras de fotografía, pintura, escultura y arte contemporáneo.

Miguel Campello celebra este jueves en Las Dalias sus 25 años sobre los escenarios / Akasha

JUEVES 30 DE ABRIL

Música

Miguel Campello: ‘25 Aniversario’. Flamenco fusión con raíces de rock andaluz. 20 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 25 euros.

Raya Diplomática: Banda liderada por Javier Calvo. Dj residente Colin Peters. Dorado Live Shows 2026. De 18 a 21.30 horas. Romeo’s Motel & Diner de Cala de Bou.

The Station Hollers: Blues, folk y otros géneros americanos. De 19 a 21 horas. Can Jordi Blues Station.

‘Rock por Palestina’. Jam session benéfica de rock con músicos de la isla. De 19.30 a 22 horas. Sala de fiestas Summum Casanova, Cala de Bou. Donativo de 10 euros.

Héctor Roldán. Pop y canción melódica. De 20 a 22 horas. Cas Costas.

Los del Varadero. Rumba y pop. De 20 a 22 horas. Bar Tribu.

Karaoke

III Festival de la Canción ‘Karaoke Ibiza’: Gala con los 11 finalistas homenaje a Julián Martínez. Desde las 19 horas. Auditori Caló de s’Oli.

Teatro

‘Entrepares’: Obra de Tomás García sobre la violencia intragénero, con dirección de Àngels Martínez y reparto formado por Tomás Carlos García y César De Lazarraga. 20.30 horas. Teatro Can Ventosa. Entrada libre.

‘Correllengua Agermanat 2026’

Portal Nou

18 hores: Ball pagès.

Ball pagès. 18.30 hores: ‘Gegants, capgrossos i castells’.

‘Gegants, capgrossos i castells’. 19 hores: Correfoc amb batucada i dimonis.

Correfoc amb batucada i dimonis. 19.30 hores: Arribada de la flama i lectura del manifest.

Arribada de la flama i lectura del manifest. 20 hores: Concerts d’Isidor Marí i Sopa de Cabra.

Concerts d’Isidor Marí i Sopa de Cabra. 22.45 hores: ‘PD Burbalaia’.

Humor

Diego Arjona: ‘Noches de Kokomedia’. Monólogo. 22 horas. La Kokotxa.

Conferencias

‘Una barqueta de moros. La història d’un romanço’. Antoni Manonelles. Universitat Oberta per a Majors. 17 horas. Edificio de Cultura de Santa Eulalia.

Cine

‘Compàs de silenci. Jean Marie del Moral - Miquel Barceló’: Documental dirigido por Cesc Mulet sobre la relación visual, artística y humana entre Jean Marie del Moral y Miquel Barceló, con la participación del fotógrafo y del director de la película. Sant Josep és Foto. 20 horas. Centro de Cultura Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.

Sociedad

‘Homenatge a la divulgació de Ses Nostres Tradicions Eivissenques’: Acto dedicado a Maribel Torres y Joan Tur por casi medio siglo de historia y pioneros de la radio, con Pepita Palau, Ignasi de ses Vidases y Oliver Colomar, e intervenciones de amigos y de varias personas de la vida social de la isla. 19.30 horas. Casino des Moll de Vila.

Conferencia sobre el eclipse en el Club Diario de Ibiza / DI

VIERNES 1 DE MAYO

Fiestas de Santa Eulària

18.30 horas: Bailes folclóricos canarios a cargo de AMC Timbayba de Lanzarote, plaza España.

Bailes folclóricos canarios a cargo de AMC Timbayba de Lanzarote, plaza España. 20 horas: Acto institucional de entrega de la Medalla de Oro y los Premios Xarc, Teatro España.

Fiestas de Sant Jordi

9 horas: Ibiza Basket Challenge Day, en el polideportivo Can Guerxo.

Ibiza Basket Challenge Day, en el polideportivo Can Guerxo. 17 horas: Torneo de fútbol 3x3, en el polideportivo Can Guerxo.

Música

‘Candlelight: Tributo a Hans Zimmer’. Concierto a la luz de las velas. 19 horas. Teatro Pereyra.

‘Candlelight: Las cuatro estaciones de Vivaldi’. Concierto a la luz de las velas. 21 horas. Teatro Pereyra.

Tom Trovador: ‘Homenaje a Robe’. Concierto homenaje para cantar sus canciones. 21 horas. JazzTaBe Ibiza. Entradas desde 10 euros.

Libros

Feria del libro de Sant Joan. Puestos de editoriales, librerías y autores. De 11 horas a 15.30 horas en Sant Llorenç de Balàfia.

Cine

‘Unmuted’ (Estados Unidos / Jordania, cortometraje), ‘The Twelve’ (Francia / Reino Unido) y ‘Parallel’ (Irán, cortometraje). Ciclo Divendres de Cine en colaboración con Ray of Light. 20 horas. Centro Cultural Can Jeroni, Sant Josep. Entrada gratuita.

Conferencias

‘Cómo no perderse el eclipse de agosto en Ibiza’: David Galadí, astrofísico y profesor de la Universidad de Córdoba, explica los mecanismos astronómicos del eclipse total de Sol del 12 de agosto y ofrece indicaciones para observarlo de forma segura. 19.30 horas. Club Diario de Ibiza.

Danza

‘Mirades’: Espectáculo del Ballet Flamenco Puro Ibiza. dirección de Santiago de Fuentes, Esther Esteban artista invitada, sobre las diferentes disciplinas de la danza española. 20.30 horas. Can Ventosa.

Funambulista actúa hoy en Santa Eulària / RTVE/ROBERTO MORENO MOYA / EFE

SÁBADO 2 DE MAYO

Fiestas de Santa Eulària

16.30 a 20 horas: Inauguración de la exposición de flores y plantas. Entrega de plantas y flores el 2 de mayo de 10 a 13 horas. Información: 971 339 669, Teatro España.

Inauguración de la exposición de flores y plantas. Entrega de plantas y flores el 2 de mayo de 10 a 13 horas. Información: 971 339 669, Teatro España. 17 horas: Exposición de motos del Club de la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera y el Motoclub Tot Terra, calle Isidor Macabich.

Exposición de motos del Club de la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera y el Motoclub Tot Terra, calle Isidor Macabich. 17 horas: Exposición de coches clásicos y antiguos del Classic Automovil Club Ibiza, calle Marià Riquer Wallis.

Exposición de coches clásicos y antiguos del Classic Automovil Club Ibiza, calle Marià Riquer Wallis. 18.30 horas: Inauguración de la feria de mayo, paseo de s’Alamera.

Inauguración de la feria de mayo, paseo de s’Alamera. 20 horas: Concierto de Ibossim Flamenco, plaza España.

Concierto de Ibossim Flamenco, plaza España. 21 horas: Gran concierto de Funambulista, Gira 180º, plaza España.

Gran concierto de Funambulista, Gira 180º, plaza España. 23 horas: ‘Correpoble’ con DJ Vázquez de La Movida.

‘Correpoble’ con DJ Vázquez de La Movida. 24 horas: ‘Correfoc’ con Es Mals Esperits.

Fiestas de Sant Jordi

14 horas: Comida homenaje a las personas mayores de Sant Jordi.

Música

Ciclo Dies Musicals: The Rosemary Family. Auditori del Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni. 19 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Souvenir: ‘El sonido de la isla’. Festival de electrónica al aire libre con Adam Collins, DJ Senc, E.Lina, Voigtmann, 4Pleasure, Aury, Álvaro Medina, A.M. Project, Carlos Vila, DJ Pippi & Willie Graff, Giorgio Maulini, Homies DJS, Hugo Martínez, JYoel, JNJS, Ion Pananides, Ito Luisdo, Miller, Nicolau, Nuzzo, Sueezo, Pau Perez, Pin, Pol K, Paul Powell Live + Guests y Ruben Solar. De 13 a 1 horas. Sa Punta des Molí, Sant Antoni. Entrada gratis.

Pere Navarro Trio: Jazz. Con Pere Navarro, trompeta y piano; Jesús Bástias, bajo y guitarra; y Alain Ladrón de Guevara, batería. 20 horas. Can Ventosa. 12 euros.

Sam & Iván. Soul y blues. De 11.30 a 13 horas. Mercat de Sant Josep.

Soul Doctor: ‘Rock & Ryans’. Funky, rock y soul. De 21 a 23 horas. Hamburguesería 666 del hotel Ryans Lolas.

Teatro

‘Entrepares’: Obra de Tomás García sobre la violencia intragénero, con dirección de Àngels Martínez y reparto formado por Tomás Carlos García y César De Lazarraga. 20.30 horas. Sala de Cultura de Formentera. Entrada libre hasta completar aforo.

Patrimonio

Visita teatralizada a Dalt Vila. Ruta con actores para conocer el casco antiguo. Desde las 19 horas en el Portal de ses Taules.

Excursión

‘Caminada popular’. Actos de conmemoración del centenario de La Unión Marítima de Formentera. Guiada por Santiago Colomar y Andreu Ferrer. 10 horas. Salida desde la plaça de la Constitució.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

Teatro 'Entrepares', jueves en Ibiza y sábado en Formentera / Sa Clau de s'Armari

DOMINGO 3 DE MAYO

Fiestas de Santa Eulària

8 horas: Repique de campanas.

Repique de campanas. 9 horas: Exposición monográfica del podenco ibicenco. Organiza: Associació de Criadors de Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera, plaza España.

Exposición monográfica del podenco ibicenco. Organiza: Associació de Criadors de Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera, plaza España. 10 a 20 horas: Exposición de flores y plantas, Teatro España.

Exposición de flores y plantas, Teatro España. 10 horas: Traslado de la imagen de la Virgen del Rosario de la capilla de Lourdes a la iglesia del Puig de Missa acompañada por la Agrupación Musical Esencia.

Traslado de la imagen de la Virgen del Rosario de la capilla de Lourdes a la iglesia del Puig de Missa acompañada por la Agrupación Musical Esencia. 11 a 19 horas: XVIII Muestra de Coches Personalizados. Racing, demostración de equipos de música con campeonato de sonido y shows, al lado del pabellón municipal.

XVIII Muestra de Coches Personalizados. Racing, demostración de equipos de música con campeonato de sonido y shows, al lado del pabellón municipal. 11 horas: Misa solemne en el Puig de Missa cantada por el Coro de Santa Eulària seguida de baile tradicional con el grupo Es Broll, Puig de Missa.

Misa solemne en el Puig de Missa cantada por el Coro de Santa Eulària seguida de baile tradicional con el grupo Es Broll, Puig de Missa. 12 horas: Desfile de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària e inicio de los desfiles de carros, caballos, podencos ibicencos, coches y motos antiguas acompañados por la Agrupación Musical Esencia, calles de Santa Eulària.

Desfile de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària e inicio de los desfiles de carros, caballos, podencos ibicencos, coches y motos antiguas acompañados por la Agrupación Musical Esencia, calles de Santa Eulària. 13.30 horas: Exhibición de bailes folclóricos con el grupo AMC Timbayba de Lanzarote. Seguida de baile popular con el Grup de Ball Pagès Es Broll, plaza España.

Exhibición de bailes folclóricos con el grupo AMC Timbayba de Lanzarote. Seguida de baile popular con el Grup de Ball Pagès Es Broll, plaza España. 17.30 horas: Disco Summer Dream by Hippy House, playa de Santa Eulària.

Disco Summer Dream by Hippy House, playa de Santa Eulària. 20 horas: Entrega de premios y clausura de la exposición de flores y plantas, Teatro España.

Entrega de premios y clausura de la exposición de flores y plantas, Teatro España. 20 horas: Clausura de las exposiciones de coches antiguos, motos antiguas y de la feria de mayo.

Música

Eivissa Ensemble 2000. Dirige Adolfo Villalonga. Clásica. Canción popular ibicenca y obra de Aguilera de Heredia. Ciclo ‘Dies Musicals’. Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. 20 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Tabanco y Antonio Muñoz: ‘Vermut flamenco’. Flamenco. De 13.30 a 15.30 horas. Can Bernat Vinya.

Soul Doctor. Funky y soul. De 14 a 16 horas. Terraza de El Kiosco.

Querencia: ‘Espectáculo de flamenco’. Flamenco. De 20 a 22 horas. Terraza de Tribu, Cala de Bou.

Teatro

‘La Jaula de las locas’: Musical dirigido por Ángel Murillo. 20 horas. Can Ventosa.

Actividad física

Rutas de Nordic Walking de Sant Josep: Ruta Formentera. Salida desde el aparcamiento del port de la Savina. Dificultad baja. A las 10 horas. No es necesaria inscripción, solo presentarse 30 minutos antes. El Ayuntamiento facilita bastones si se precisan y no se permiten perros.

Cine

‘How Kids Roll’ (Italia / Bélgica / Estados Unidos). Ciclo Divendres de Cine en colaboración con Ray of Light. 20 horas. Centro Cultural Can Jeroni, Sant Josep. Entrada gratuita.

Una fotografía de la muestra de Antonio García / Antonio García

EXPOSICIONES

Antonio García. ‘Pitiusas: El tiempo en pausa’. Fotografía. Inauguración: 30 de abril a las 18.30 horas. Centro cultural de Jesús. Hasta el 21 de mayo. Entrada gratuita.

Jesús de Miguel. ‘Dins. Dentro de la lámpara / Inner radiance’. Exposición de pintura. Inauguración: 2 de mayo a las 19 horas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, domingos, festivos y lunes, cerrado. Hasta el 23 de mayo.

Mauro García Socuellamos. ‘Paisajes del inconsciente’. Pintura. Ocean Drive (Talamanca). Hasta el 11 de mayo.

‘Familia’. Exposición de Acción Francisco. Sala de Exposicions Ajuntament Vell (Sant Francesc). De 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Hasta el 2 de mayo.

CapturedCharles. ‘A Shot in the Dark’. Exploración sobre la vida nocturna en el mundo. In-Between Gallery, Ibiza, Plaça de Vila, 23, Eivissa. Hasta el 8 de mayo.

Cristina Ferrer. Pintura al óleo con 18 cuadros dedicados a las islas, con llaüts, folclore, flores del jardín y el campo. Hotel Sanfora de Ibiza, Es Canar, Santa Eulària. Abierto todos los días. Hasta el 3 de junio.

Lindsey Nobel. ‘Signals & Structures’. Composiciones abstractas y estructuras visuales. Studio 55 Gallery deCala Llonga. De martes a viernes de 11 a 18 horas, sábados de 11 a 20 horas y domingos de 12 a 17 horas. Hasta el 19 de mayo.

‘Manualitats i restauració’. Exposición colectiva dirigida por Francisca Aranda sobre artesanía, intervención artística y recuperación de piezas. Sala de Exposiciones de Santa Eulalia. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Entrada libre. Hasta el 3 de mayo.

‘Mata Ombres Punt i Seguit’. Proyecto residencia Anantapur. Es Polvorí y Refectori de Dalt Vila. Es Polvorí: de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Refectori: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de mayo.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.

Ned Irving. ‘Under The Surface’ , exposición fotográfica. Inaugurada el martes 21 de abril en Olas Gallery, en Santa Eulària. Hasta el 23 de mayo.

‘Primavera’: Muestra de pintura y fotografía de Marga Escandell, David Martínez y Lucía Rodríguez. Sala parroquial de Sant Joan. Horario: de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 10 de mayo.

Manuel Schianchi. ‘Ojos Cerrados, Paso en la Luz’. Pintura. Inauguración el 19 de abril a las 18 horas. Aubergine by Atzaró. Horario: de 12 a 23 horas. Hasta el 30 de abril.

‘Fauna i forja’. Exposición colectiva de esculturas creadas por alumnos del grado medio de Forja Artística de la Escola d’Arts d’Eivissa. Can Jordi Blues Station. Hasta el 8 de mayo.

Rafael Cavestany. ‘Color, sonido y sus silencios’. Pintura. Club Diario de Ibiza (avenida de la Paz de Eivissa). Horario: de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Hasta el 30 de abril.

‘Astronomia des d’Eivissa 1956-2026’. Exposición temática sobre astronomía en Eivissa. Inauguración: Jueves 16 de abril a las 20 horas. Sa Nostra Sala, calle Aragón, 17, Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 14 de mayo.

Lina Roig. Pinturas. Inauguración: Sábado 18 de abril a las 18.30 horas. Restaurant Can Berri, Sant Agustí. Horario: jueves a martes a partir de las 19 horas; sábados y domingos abierto todo el día; miércoles cerrado. Hasta el 1 de junio.

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

Benjamin Pelletier. ‘Made of light’. Obras de proyectos concebidos por su padre, Georges Pelletier, entre 1960 y 1980. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 15 de mayo.

‘Cançoner de les Pitiüses’. Exposición temática. Far de la Mola, El Pilar de la Mola, de martes a domingo de 9 a 14 horas. Hasta el 31 de mayo.

Sant Josep és Foto

Alain Keralenn, ‘Entre líneas’; Anton Calpagiu, ‘Paisajes de Ibiza’, y ‘Maratón 2025’. Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo.

Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo. Lluís Real. ‘Circ+Anywhere’. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo.

‘Circ+Anywhere’. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo. Toni Catany. ‘La meva Mediterrània. El Viatge’. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 3 de mayo.

Enric Majoral & Jordi Sarrà. 'Terres Margantes | Una altra Arcàdia'. Escultura y fotografía. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 26 de mayo.

Ornaghi & Prestinari. 'Giunti', instalaciones. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 6 de mayo.

Petra Reimers. ‘Segundo Homenaje a los peces del mediterraneo’. Pintura acrílica con elementos encontrados. Restaurante El Naranjo, Santa Eulària. Hasta el 15 de mayo.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Museo de Arte contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 31 de mayo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.