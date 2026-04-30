Llama la atención: la tercera sentencia que desestima un recurso del PSOE contra la amnistía urbanística en Ibiza

La tercera sentencia, en esta ocasión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que desestima un recurso del PSOE contra la aplicación de la llamada amnistía urbanística en Ibiza por parte del Consell. Se trata del desarrollo en la isla de la ley autonómica 7/2024, que permite tramitar la legalización extraordinaria de determinadas edificaciones, construcciones, instalaciones y usos ya existentes en suelo rústico. El tribunal da especial relevancia al interés público de mantener una norma aprobada por la Administración y considera que los recurrentes, «ni alegan ni acreditan ningún perjuicio de imposible o difícil reparación propio».

Llama la atención

La decisión del Ayuntamiento de Ibiza de revisar el proyecto de instalación del Lío en el hotel El Corso debido a las denuncias de presunta ilegalidad de los vecinos. La propiedad de la sala de fiestas dice que «cumple todas las exigencias legales» y los vecinos, que «condenará al barrio al colapso total».

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La sentencia del TSJB que avala la decisión de la Demarcación de Costas de denegar la autorización para explotar el chiringuito Es Puetó, en la playa de es Pouet, abierto desde 1972. La propiedad del local puede no obstante recurrir el fallo.