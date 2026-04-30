Ibiza vuelve a liderar los precios más altos de vivienda usada en Baleares

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares se situó en abril en 5.352 euros por metro cuadrado, tras registrar una caída mensual del 0,8% y una subida interanual del 9,1%, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. Con estos precios, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se ofertó de media en las islas por 428.171 euros, frente a los 392.584 euros de abril de 2025. Esto supone un encarecimiento de 35.587 euros en solo un año.

Pese a que el incremento interanual del 9,1% es el segundo más bajo registrado en Baleares en los últimos doce meses, el archipiélago continúa entre los mercados más tensionados del país. De hecho, Baleares es la segunda comunidad autónoma con el precio de la vivienda más caro de España, solo por detrás de Madrid, que alcanza los 5.429 euros por metro cuadrado.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, advierte de que Baleares sigue en una situación de máxima presión inmobiliaria. "Baleares se mantiene como el segundo mercado más caro de España, solo por detrás de Madrid. Aunque su crecimiento del 9,1% parece moderado frente a otras regiones, se produce sobre una base de precios ya altísima, rozando su máximo histórico. La escasez de suelo y la presión del comprador extranjero siguen manteniendo al archipiélago en niveles de exclusión para gran parte de la demanda local", señala.

Ibiza concentra los precios más altos de Baleares

El análisis por municipios muestra que Ibiza vuelve a situarse en la parte alta del mercado balear. De los municipios analizados, Santa Eulària registró el precio más elevado de todo el archipiélago, con 8.639 euros por metro cuadrado, pese a una caída mensual del 0,6% y una subida interanual del 3,5%.

Le siguió Sant Antoni, con 8.460 euros por metro cuadrado y una variación mensual del -0,1%. A continuación se situó Ibiza, con 7.613 euros por metro cuadrado, tras bajar un 0,7% en el último mes y subir un 5,5% en tasa interanual.

También destaca Sant Josep, donde el precio alcanzó los 7.155 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 2,1% y un incremento interanual del 9,8%.

De este modo, cuatro municipios de Ibiza se colocan entre los enclaves más caros de Baleares, por encima incluso de zonas históricamente tensionadas como Calvià, que registró 7.388 euros por metro cuadrado, y Andratx, con 7.037 euros.

Santa Eulària, Sant Antoni e Ibiza, a la cabeza del 'ranking' balear

En abril, el ranking de municipios más caros de Baleares estuvo encabezado por Santa Eulària, con 8.639 euros por metro cuadrado. Le siguieron Sant Antoni, con 8.460 euros, e Ibiza, con 7.613 euros.

A continuación se situaron Calvià con 7.388 euros por metro cuadrado, Sant Josep con 7.155 euros, Andratx con 7.037 euros y Campos con 6.633 euros.

Por debajo de estos niveles aparecen Palma, con 5.169 euros por metro cuadrado, Ses Salines con 4.962 euros, Ciutadella de Menorca con 4.359 euros, Capdepera con 4.304 euros, Alcúdia con 4.296 euros y Llucmajor con 4.285 euros.

Los precios más bajos entre los municipios analizados se localizaron en Son Servera con 3.781 euros por metro cuadrado; Maó-Mahón con 3.471 euros, Manacor con 3.170 euros e Inca con 3.013 euros.

Baleares, por encima de la media nacional

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España alcanzó en abril los 3.089 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 2,5% y un incremento interanual del 21,9%. El precio de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se situó en 247.082 euros.

Baleares se mantiene, por tanto, muy por encima de la media nacional: comprar una vivienda de 80 metros cuadrados en las Islas cuesta de media 181.089 euros más que en el conjunto de España.

Por comunidades autónomas, las 17 registraron subidas interanuales en abril. Los mayores incrementos se dieron en Región de Murcia con un 32,3%, Asturias con un 25%, Andalucía y Cantabria ambas con un 23% y la Comunitat Valenciana con un 21,7%.

Aunque Baleares tuvo una subida interanual más moderada que la mayoría de comunidades, su precio medio de 5.352 euros por metro cuadrado la mantiene como uno de los territorios más inaccesibles para la compra de vivienda, únicamente superada por Madrid.