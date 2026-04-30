De Ibiza a Japón: Marí Mayans conquista Tokio con sus Hierbas Ibicencas

Las Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans han cosechado un notable éxito durante su participación en Anuga Japan 2026, la feria líder en alimentos y bebidas de alta calidad para el mercado japonés y asiático, celebrada en Tokio del 15 al 17 de abril.

Desde la empresa ibicenca han valorado la experiencia como “altamente positiva, tanto por la respuesta del público como por las oportunidades de crecimiento detectadas”, unos resultados que, según destacan, ponen de manifiesto el atractivo de las Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans en un mercado “tan exigente y sofisticado como el asiático”.

Los actuales impulsores de esta empresa familiar, Bartolomé y Carlos Marí Mayans, quinta generación al frente de una compañía con 146 años de trayectoria en Ibiza, se desplazaron a Japón junto a varios profesionales de su equipo, con el apoyo del Sello de Artesanía de Eivissa y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera.

El objetivo era dar a conocer las Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, reconocidas como Mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025 en los Premios Alimentos de España, otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ibiza conquista el mercado japonés

Durante la feria, la marca estuvo presente en el Pabellón de España, organizado por la Cámara de Comercio de España en Japón, donde registró una afluencia constante de profesionales del sector y un notable interés por parte de los visitantes.

Desde Familia Marí Mayans han destacado especialmente la reacción del público ante la primera toma de contacto con el producto. Según explican, antes incluso de la degustación, muchos asistentes se vieron sorprendidos por el perfil aromático de las Hierbas Ibicencas, que generó un impacto “muy positivo y evocador”.

Numerosos visitantes asociaron su fragancia con la brisa marina, con la sensación de encontrarse en un campo en flor o con notas anisadas y dulces que evocaban calidez. Para la compañía, estas percepciones refuerzan el valor diferencial de un producto capaz de transmitir la esencia de Ibiza a través de los sentidos.

La originalidad de las auténticas Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, elaboradas íntegramente en Ibiza a partir de recetas artesanas que datan de 1880, despertó el interés de los asistentes y, especialmente, de los profesionales del sector, que destacaron su adaptabilidad a los hábitos de consumo del mercado japonés.

Las hierbas ibicencas durante la presentación en Japón / Marí Mayans

Nuevas oportunidades de expansión en Asia

La compañía subraya que el producto fue bien recibido tanto en su consumo tradicional como en combinaciones con soda, limonada natural, licores y tés locales de gran popularidad. Esta versatilidad, señalan, favorece su posicionamiento tanto como bebida de consumo cotidiano acompañando comidas como en propuestas de coctelería.

Familia Marí Mayans desarrolla desde hace años un importante plan de expansión internacional, que ha llevado a la compañía ibicenca a estar presente en mercados como el suizo, alemán, italiano, belga, estadounidense y japonés, entre otros. En este contexto, la participación en Anuga Japan 2026 tenía como objetivo seguir ampliando su desarrollo en el mercado nipón.

La feria ha permitido a la empresa establecer nuevos contactos estratégicos y abrir oportunidades para ampliar su presencia y consolidación en Japón. Además, Bartolomé y Carlos Marí Mayans aprovecharon el viaje para realizar visitas en zonas clave de Shibuya, junto a su importador local, Koichi Tashiro, y comprobar de primera mano la implantación del producto.

Desde la compañía aseguran que la presencia de las Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans en entornos de ocio, bares y restaurantes de alto nivel y carácter exclusivo confirma la excelente acogida del producto. Asimismo, identificaron otras zonas con gran potencial, como Yokohama y Shonan, donde las Hierbas Ibicencas están experimentando una notable proyección.