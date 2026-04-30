‘Folk i pelis’: el Festival Internacional de Música de Deià llega a Ibiza

El Festival Internacional de Música Deià Mallorca 2026 iniciará su temporada por primera vez en Ibiza con el concierto ‘Folk i pelis’, que tendrá lugar el sábado 2 de mayo, a las 20.30 horas, en la asociación Ibiza Art Union, situada en Can Prim-Benimussa, en Sant Josep.

En el concierto, a cargo del saxofonista Rodrigo Vila y del pianista Alfredo Oyágüez, director artístico del festival, ofrecerán un programa centrado en la música popular y la cinematografía. La presentación servirá como preludio de una nueva edición del certamen mallorquín, reconocido por su apuesta por la música clásica y de cámara en escenarios singulares de la isla vecina.

La música que navega entre islas

El festival, nacido a partir de un modesto taller en el corazón de Deià, se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales más apreciados de Mallorca. En la actualidad, reúne a artistas locales e internacionales y combina repertorios clásicos y contemporáneos en espacios como iglesias, fundaciones, museos y enclaves emblemáticos como Son Marroig, el Auditorio Juan Cecilio Palau March o la Fundació Pilar i Joan Miró, entre otros.

En esta ocasión, el arranque de la temporada se traslada a Ibiza con un recital que llenará el espacio de Ibiza Art Union de música de cine y de inspiración popular. El programa comenzará con una pieza taiwanesa y continuará con un viaje por las Siete canciones populares españolas, de Manuel de Falla. También sonarán composiciones vinculadas a películas como Il Postino, La lista de Schindler, La vida es bella, Eyes Wide Shut y Canción para Elena, antes de concluir con La nueva era del tango, de Astor Piazzolla.

Los asistentes podrán escuchar obras de autores como W. Kwan, Manuel de Falla, George Gershwin, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Enríquez Bacalov, John Williams y Dmitri Shostakóvich.

Las entradas tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en la web del festival o directamente en la sala una hora antes del concierto.