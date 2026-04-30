O Beach Ibiza dona 8.510 euros del Spring Festival a Com Tu y Addif

O Beach Ibiza ha entregado esta semana los cheques solidarios correspondientes a la recaudación obtenida durante el 'Spring Festival', una cita benéfica celebrada recientemente en sus instalaciones y destinada a apoyar a asociaciones de la isla. La cantidad total recaudada durante los dos días del festival ascendió a 8.510 euros, procedentes de la venta de entradas. El importe será destinado íntegramente a las asociaciones Com Tu y Addif, que trabajan en Ibiza en el acompañamiento y apoyo a personas y familias con diferentes necesidades.

El acto de entrega contó con la presencia del CEO de O Beach Ibiza, Duane Lineker, así como de las presidentas de las entidades beneficiarias: Noemí Boned, de Com Tu, y Miriam Martín, en representación de Addif.

Entrega del cheque solidario a la Asociación COM TÚ, de 4.255 euros. / O Beach

El impacto de la recaudación para estas asociaciones

Durante el encuentro, ambas asociaciones destacaron la importancia de este tipo de iniciativas solidarias, al considerar que estas aportaciones representan "una inyección fundamental para poder atender las necesidades diarias que surgen, muchas de ellas imprevistas". Asimismo, agradecieron el apoyo recibido y destacaron el impacto directo que tendrá en sus proyectos y en las personas a las que atienden.

Entrega del cheque solidario a la Asociación Addif, de 4.255 euros. / O beach

Por su parte, Duane Lineker mostró su satisfacción por recuperar este tipo de acciones en Ibiza. "Estamos muy felices de volver a organizar este tipo de eventos, dirigido a apoyar a familias y residentes de Ibiza. Durante la pandemia tuvimos que detener estas iniciativas, pero vuelven con fuerza y con la intención de quedarse y repetirse cada año", señaló.

Desde O Beach Ibiza también han querido agradecer la colaboración de todas las personas y voluntarios que hicieron posible el 'Spring Festival', así como la participación de los artistas, medios y colectivos que aportaron música y ambiente al evento, entre ellos Cachirulo, DJ Kevin y La Movida Ibiza, Ibiza Global Radio, Nasty Beats, Hippy House, Salva Martin, David Moreno, de Pure Ibiza Radio, entre otros.