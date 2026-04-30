Creatividad contra el ‘fast fashion’: Ibiza da una segunda vida a 1.000 kilos de ropa usada

La Fundació Deixalles y la Escola d’Art d’Eivissa organizan este jueves, 30 de abril, la quinta edición la Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa de Ibiza, una iniciativa entre moda y creatividad sostenible con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de reducir el consumo textil y apostar por la reutilización.

La jornada se celebra en las instalaciones de la Escola d’Art d’Eivissa y cuenta con la colaboración del Consell de Ibiza y la empresa Cosibiza. En esta edición participan más de 35 personas, distribuidas en 20 equipos, que disponen de casi once horas para seleccionar prendas de segunda mano y transformarlas en nuevos diseños o conjuntos de vestir.

El material de trabajo procede de la recogida selectiva de textil que la Fundació Deixalles realiza en contenedores situados en la vía pública de la isla. En total, los participantes trabajan a partir de una montaña de 1.000 kilos de ropa usada, con la que deben elaborar sus propuestas creativas.

La moda rápida vs. la moda sostenible

La entidad recuerda que el residuo textil es uno de los que más se ha incrementado en los últimos años y que esta maratón busca llamar la atención sobre el impacto ambiental del consumo no responsable, así como sobre la necesidad de alejarse del modelo de ‘fast fashion’.

El concurso cuenta con dos categorías. La primera, denominada 'Experts', está abierta al público general y reúne a 14 equipos formados por personas vinculadas al mundo de la moda o la costura, además de alumnado de los ciclos formativos de Modelismo de Indumentaria y Confección y Moda de la Escola d’Art. La segunda categoría, 'Amateurs', está reservada a estudiantes del centro de modalidades no relacionadas con la ropa, como Bachillerato o forja, y cuenta con seis equipos participantes.

Antes del inicio de la maratón, el conseller insular de Gestión Ambiental, Ignacio J. Andrés, y la diseñadora ibicenca de Moda Adlib Charo Ruiz dirigieron unas palabras a los asistentes para animar a los participantes y recordar la importancia de reducir el impacto del sector textil e incorporar buenas prácticas en la moda.

Los diseños elaborados durante la jornada podrán visitarse los días 5 y 6 de mayo en las instalaciones de la Fundació Deixalles, donde también serán valorados por el jurado. Este estará formado por cinco personas, entre ellas representantes de la Fundació Deixalles, de la Escola d’Art d’Eivissa, del Consell de Ibiza y una figura experta del sector de la moda. En esta edición, la persona experta invitada será la diseñadora Charo Ruiz.

Los ganadores se darán a conocer el 7 de mayo, en una gala de entrega de premios que tendrá lugar a las 18 horas en el hotel Twiins de la cadena Sirenis, en Platja d’en Bossa. El acto estará abierto al público y contará con la presencia, entre otros, de Ignacio J. Andrés, Charo Ruiz y Xesca Martí, directora general de la Fundació Deixalles.

Los premios económicos se dividirán por categorías. En la categoría 'Experts', el primer premio estará dotado con 400 euros, el segundo con 250 euros y el tercero con 150 euros. En la categoría 'Amateur', el primer premio será de 200 euros.

Desde la Fundació Deixalles han querido agradecer la implicación de la Escola d’Art d’Eivissa en la organización de la maratón, incluida la elaboración del cartel y de las estatuillas para los premiados, así como la colaboración de Cosibiza por la cesión de máquinas para los participantes.