El alcalde de Ibiza se compromete ante los vecinos a "minimizar" el impacto del 'parking' de sa Real

El pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Ibiza ha contado con una inusitada participación ciudadana, ya que el controvertido edificio de aparcamientos en sa Real se incluía en el orden del día. Un grupo de vecinas ha asistido a la sesión plenaria para mostrar su rechazo a "un despropósito" que "destrozaría el barrio", mientras que el alcalde, Rafael Triguero, les ha reiterado su compromiso de "minimizar" el impacto inicialmente previsto en el proyecto.

Tal y como avanzó en la reunión abierta mantenida con los vecinos el pasado 15 de abril, el alcalde ha insistido en que se va a replantear una alternativa que tenga en cuenta la voluntad de los residentes. Por su parte, las vecinas que han intervenido en el turno final del pleno han criticado que la construcción de las plantas subterráneas del parking eliminaría el arbolado de la zona y destrozaría el parque Joan Marí Cardona, además de acabar con la tranquilidad de un barrio residencial con la presión del tráfico.

De momento, el alcalde no ha avanzado detalles de cómo se modificaría a la baja este proyecto, aunque sí ha indicado a una vecina que "no necesariamente" se va a construir el edificio de aparcamientos en el solar municipal de sa Real.

Anteproyectos pasados

El debate sobre esta iniciativa ha surgido tras una moción presentada por el PSOE para que el Ayuntamiento descarte "la construcción de un macroaparcamiento en sa Real", que ha sido rechazada por el equipo de gobierno y los dos concejales de Vox. El concejal del PSOE Pep Tur ha acusado al PP de falta de transparencia con este proyecto ("no informaron a los vecinos de este proyecto antes de las elecciones") y de ir gobernando sin planificación, "con una chapuza tras otra". "Van a crear un barrio para los coches y lo van a hipotecar durante dos años de obras para casi 800 vehículos", ha insistido Tur.

Un momento del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Ibiza. / DI

La concejala de Vías Públicas y Obras, Blanca Hernández, ha subrayado que la ciudad ya cuenta con 50.000 vehículos y necesita soluciones, pero que "no hay más emplazamientos" aptos en terrenos municipales para crear un aparcamiento como el de sa Real, además de defender que la fórmula elegida para su construcción y gestión, en régimen de concesión, implica que solo pagarían los usuarios, sin afectar a las arcas municipales.

Hernández ha recordado que en los anteriores mandatos progresistas se eliminaron 500 plazas de aparcamiento en la ciudad, sin que se ofreciera ninguna alternativa. Además, ha mostrado los planos de dos anteproyectos de aparcamientos subterráneos en el parque de la Paz y en la plaza de sa Graduada, fechados en 2021, durante la etapa de Rafa Ruiz como alcalde, con un coste estimado de 38 millones de euros.

Destapando esos anteproyectos, Hernández ha recriminado a los socialistas que ahora se opongan a crear este tipo de infraestructuras dentro de la ciudad. En este sentido, Hernández critica que la propuesta del PSOE para habilitar plazas de aparcamiento bajo la E-10 "bloquearía toda la ciudad durante años de obras". Por su parte, Tur le ha replicado que esos anteproyectos quedaron descartados en su momento por el impacto que iban a generar.