Huelga de los trabajadores de educación de 0 a 3 en Ibiza el 7 de mayo

CCOO, UGT y STEI han convocado a los trabajadores de los centros de educación de 0 a 3 años de Baleares a una huelga del 7 de mayo en protesta por la precariedad del sector y en defensa de su dignificación. Los tres sindicatos más representativos del sector justifican en un comunicado la huelga por la precariedad estructural que sufren las trabajadoras del 0-3, un sector altamente feminizado y esencial para el sistema educativo.

En el marco de la huelga, la Red 0-3 con el apoyo de los sindicatos ha convocado una concentración el mismo 7 de mayo a las 18 horas en Ibiza en Vara de Rey, para visibilizar el conflicto y exigir "respuestas inmediatas".

Esta acción se añade al calendario de movilizaciones ya iniciado en Mallorca, con concentraciones los días 27 de abril y 4 de mayo, mientras que la convocatoria de concentración prevista inicialmente para el 11 de mayo queda anulada para que coincida con la jornada de huelga.

Diferencias salariales de más de 5.000 euros anuales

Los tres sindicatos denuncian que es necesario un convenio colectivo autonómico para dar respuesta a las singularidades propias del sector 0-3 en Baleares, ante el grave problema de vivienda, las desventajas de la insularidad y el alto coste de la cesta de la compra. Denuncian que en el mismo sector conviven trabajadoras con diferencias salariales de más de 5.000 euros anuales, según el tipo de gestión del centro en el que trabajen.

Actualmente, las trabajadoras de las 'escoletes' privadas y de gestión indirecta municipal -que representan el grueso mayoritario del sector- son las que sufren peores condiciones laborales.

CCOO, UGT y STEI exigen la negociación inmediata de un convenio autonómico en las Islas Baleares; salarios que estén de acuerdo con la labor educativa que llevan a cabo estas profesionales; la reducción de la precariedad laboral, y el reconocimiento profesional del sector como etapa educativa.

La equiparación del calendario escolar en el resto de etapas educativas; diferenciar jornada lectiva de la no lectiva en el horario laboral y la mejora de la calidad educativa de toda la etapa de educación infantil, son otras de las reivindicaciones.

El objetivo de los sindicatos es que el futuro convenio autonómico se convierta en un referente para equiparar las condiciones con el resto de trabajadoras de la educación infantil 0-3 de gestión directa, tanto de la conselleria de Educación como de las 'escoletes' municipales. Los sindicatos recuerdan que la próxima movilización será el 4 de mayo a las 18 horas ante la sede de Pimem.