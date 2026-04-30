La Guardia Civil sigue buscando al autor del apuñalamiento de un hombre en Ibiza

La investigación por el homicidio de un hombre italiano de 30 años, que murió este miércoles por la tarde tras ser apuñalado en Platja d’en Bossa, continúa abierta y, por el momento, no hay novedades sobre la detención del autor del crimen buscado desde ayer y que se dio a la fuga, cuando acordonaron el barrio e interrogaron a los testigos.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, la investigación sigue en marcha para localizar y detener al responsable de la agresión mortal. En caso de que se produzca alguna detención, se emitirá un comunicado.

Las imágenes del apuñalamiento en una calle de Platja d'en Bossa / Josep Àngel Costa

Los hechos ocurrieron poco después de las cuatro y media de la tarde en la calle Alzines, en Platja d’en Bossa, frente al local de la asociación de vecinos y el bar El Campito, actualmente cerrado tras finalizar la concesión.

La víctima, que presentaba una puñalada en el torso, se desplomó en plena calle. Según explicaron testigos presenciales, una mujer que acababa de aparcar en la zona fue quien se encontró con el hombre. Estaba dentro de su vehículo, mirando el móvil, cuando escuchó un golpe en la parte trasera del coche. Al salir para comprobar qué había ocurrido, vio al hombre completamente ensangrentado y sujetándose el torso con las manos, antes de que acabara cayendo al suelo.

La mujer, muy nerviosa, consiguió dar aviso al 112. En ese momento, aunque el bar de la asociación de vecinos se encontraba cerrado, había varias personas en la zona, ya que algunos socios acudían al local social para las clases de espardenyes.

Los sanitarios intentaron reanimarle durante casi una hora

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y una UVI móvil. Los sanitarios estuvieron alrededor de una hora tratando de reanimar al hombre, pero no fue posible recuperar sus constantes vitales.

El SAMU 061 confirmó posteriormente que la víctima sufría una puñalada en el hemitórax izquierdo. "Es una puñalada muy fea", comentaban personas que se encontraban en el lugar del suceso mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

El agresor huyó tras el apuñalamiento

El agresor se dio a la fuga después de apuñalar a la víctima. Algunos testigos aseguran que, justo antes del suceso, habían visto al fallecido junto a otras dos personas que hablaban en un idioma extranjero. Según estos testimonios, ambas desaparecieron del lugar tras los hechos.

Poco después, cuatro amigos de la víctima, también italianos, se acercaron hasta la zona al enterarse de lo ocurrido, aunque los agentes les impidieron acceder al área acordonada.

La calle en la que se produjo el apuñalamiento marca la frontera entre los municipios de Ibiza y Sant Josep, si bien la acera donde murió el hombre corresponde a este último municipio.