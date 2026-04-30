Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza

El hombre que murió este miércoles por la tarde tras ser apuñalado en Platja d’en Bossa ha sido identificado como Francesco Sessa, natural de Pagani, Italia, y que llevaba alrededor de una década viviendo en Ibiza, donde trabajaba como pizzero en un restaurante del centro de Vila. A pesar de que los servicios sanitarios informaron de que se trataba de un hombre de 30 años, se ha podido confirmar durante la mañana de este jueves que el fallecido tenía 35 años.

Los hechos ocurrieron poco después de las cuatro y media de la tarde en la calle Alzines, frente al local de la asociación de vecinos y el bar El Campito, actualmente cerrado tras finalizar la concesión. La víctima, que presentaba una puñalada en el torso, se desplomó en plena calle.

Según testigos presenciales, una mujer que acababa de aparcar en la zona fue quien se encontró con el hombre ensangrentado. Estaba dentro de su vehículo mirando el móvil cuando escuchó un golpe en la parte trasera del coche. Al salir, vio a Francesco sujetándose el torso con las manos antes de caer al suelo. La mujer, muy nerviosa, consiguió avisar al 112.

Las imágenes del apuñalamiento en una calle de Platja d'en Bossa / M.C. Molina

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y trata de reconstruir las circunstancias del crimen e identificar al autor de la puñalada. Por el momento, la investigación continúa abierta y no constan novedades sobre la detención del autor, que huyó del lugar y que todavía permanece en busca y captura.

"La vida es un regalo. Disfruta"

Algunos medios italianos han informado de que la muerte de Sessa ha causado una profunda conmoción entre quienes lo conocían en Ibiza y lamentan que "no se puede morir así a los 30 años, no es justo".

Según ha publicado Salerno Today, los allegados de la víctima aseguran que era "un buen tipo, alejado de cualquier círculo turbio". Una descripción que se puede apreciar en una de sus publicaciones de redes sociales, en la que aparece posando en una playa de Ibiza y que tituló 'La vida es un regalo. Disfruta'.