Centenaria
Eulalia Torres Marí, de Can Miquel de sa Rota, cumple cien años
La vecina de Sant Carles cumple 100 años rodeada del cariño de su familia y recibe el homenaje del Ayuntamiento de Santa Eulària
Eulalia Torres Marí, vecina de la parroquia de Sant Carles, ha celebrado este 30 de abril sus cien años . Alcanza así un siglo de vida marcado por la sencillez, el esfuerzo, la paciencia y el amor por las tradiciones.
Nacida en 1926 en la casa de Can Miquel de sa Rota, Eulalia es la segunda de tres hermanas. Quienes la conocen destacan de ella su carácter tranquilo y su gran paciencia, una de sus virtudes más reconocidas a lo largo de toda una vida ligada al entorno rural.
Sencillez del campo y amor por los animales
Amante del trabajo al aire libre, del campo y del cuidado de los animales, Eulalia ha mantenido siempre un fuerte vínculo con la vida del campo. También ha sido una gran conocedora de la cocina tradicional ibicenca, especialmente de las recetas de siempre, y es recordada por su habilidad en la elaboración de la salsa de Nadal.
Con motivo de este aniversario tan especial, el Ayuntamiento de Santa Eulària le ha hecho entrega de unos pendientes, una placa conmemorativa y un ramo de flores, como reconocimiento a una vida llena de vivencias y recuerdos. Actualmente, Eulalia disfruta de la tranquilidad, del cuidado de su jardín y, sobre todo, del cariño de su familia, con la que comparte este momento tan señalado.
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