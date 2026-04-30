Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cazados tirando la basuraCronología asentamientos desalojadosCierre chiringuito IbizaApuñalado en Ibiza
instagramlinkedin

Internet

Diario de Ibiza ya puede añadirse como fuente preferida en Google: así puedes ver más noticias nuestras en tus búsquedas

Google estrena una nueva función que permite a los lectores elegir a Diario de Ibiza como su medio favorito para que aparezca con más frecuencia en “Noticias destacadas”

Añadir como fuente preferida en Google a Diario de Ibiza.

Añadir como fuente preferida en Google a Diario de Ibiza. / DI

Redacción Digital

Ibiza

Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.

A partir de ahora, los usuarios pueden añadir Diario de Ibiza como fuente preferida en Google de forma sencilla y gratuita. De este modo, cuando busquen noticias sobre temas de actualidad, será más probable que los contenidos de Diario de Ibiza aparezcan en el módulo de “Noticias destacadas”.

Cómo añadir Diario de Ibiza como fuente preferida en Google

  1. Accede al enlace directo de Diario de Ibiza en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace.
Preferencia de fuentes.

Preferencia de fuentes. / DI

  1. Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya.
  2. Selecciona Diario de Ibiza como una de tus fuentes preferidas.
  3. A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias en el bloque de Noticias destacadas.
Noticias destacadas.

Noticias destacadas. / DI

Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias

Añadir Diario de Ibiza como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.

Con esta configuración, los lectores podrán encontrar más fácilmente:

  • Las noticias más relevantes de actualidad.
  • Reportajes, entrevistas y análisis propios.
  • Información local, nacional e internacional.
  • Opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés.
  • Coberturas especiales y temas de última hora.

Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.

Una apuesta por la información de confianza

Para Diario de Ibiza, esta nueva función supone una oportunidad para reforzar el vínculo con sus lectores habituales y facilitar que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de forma más directa en Google.

En un entorno informativo cada vez más amplio, poder elegir fuentes preferidas ayuda a los usuarios a identificar mejor los medios que quieren seguir y a personalizar su experiencia de búsqueda.

Diario de Ibiza invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada.

Noticias relacionadas

Añade Diario de Ibiza como fuente preferida en Google aquí

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza
  2. Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
  3. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
  4. Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
  5. Apuñalan a un hombre en Ibiza: revuelo en la asociación de vecinos de Platja d'en Bossa
  6. Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
  7. Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
  8. Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza

Sant Antoni tramita más de 300 informes de vulnerabilidad para inmigrantes

Sant Antoni tramita más de 300 informes de vulnerabilidad para inmigrantes

Pleno de Ibiza: un usuario se resiste a sacar el último barco fondeado en es Viver

Pleno de Ibiza: un usuario se resiste a sacar el último barco fondeado en es Viver

Santa Eulària declara la construcción de viviendas de precio limitado en Puig d'en Valls de especial interés: "Ya no hay quien viva en este municipio"

Santa Eulària declara la construcción de viviendas de precio limitado en Puig d'en Valls de especial interés: "Ya no hay quien viva en este municipio"

El alcalde de Ibiza se compromete ante los vecinos a "minimizar" el impacto del 'parking' de sa Real

El alcalde de Ibiza se compromete ante los vecinos a "minimizar" el impacto del 'parking' de sa Real

Controversia en Sant Antoni con la ordenanza para regular el uso de agua en las piscinas

Controversia en Sant Antoni con la ordenanza para regular el uso de agua en las piscinas

Día de luto en la pizzería en la que trabajaba el italiano apuñalado en Ibiza

Día de luto en la pizzería en la que trabajaba el italiano apuñalado en Ibiza

De Ibiza a Japón: Marí Mayans conquista Tokio con sus Hierbas Ibicencas

De Ibiza a Japón: Marí Mayans conquista Tokio con sus Hierbas Ibicencas

Más de 1.300 pacientes de Ibiza y Formentera sufren la cancelación de consultas, pruebas y operaciones por la huelga de médicos en Ibiza y Formentera

Más de 1.300 pacientes de Ibiza y Formentera sufren la cancelación de consultas, pruebas y operaciones por la huelga de médicos en Ibiza y Formentera
Tracking Pixel Contents