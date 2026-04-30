Festivos
Día del trabajador: Estos son los supermercados que abrirán este 1 de mayo en Ibiza
Algunos horarios podrían adaptarse por la festividad
Los vecinos y visitantes de Ibiza que necesiten hacer la compra este jueves 1 de mayo, festivo nacional por el Día del Trabajador, deberán tener en cuenta que no todos los supermercados de la isla abrirán sus puertas.
Entre las principales cadenas, Lidl mantendrá abiertos dos de sus establecimientos en la isla. En concreto, abrirán el supermercado ubicado en Sant Antoni y el de Can Bufí, ambos en su horario habitual de 9 a 21.30 horas. En cambio, el Lidl situado en Figueretas permanecerá cerrado durante la jornada festiva.
Por su parte, Eroski abrirá todos sus supermercados de Ibiza en horario de 9 a 22 horas, con una excepción: el establecimiento del polígono Eurocentro, ubicado en la entrada de Ibiza, que permanecerá cerrado.
Dos upermercados cerrados
En el caso de Mercadona, la cadena mantendrá cerrados todos sus supermercados de la isla este 1 de mayo, por lo que sus clientes deberán adelantar sus compras o acudir a otros establecimientos abiertos durante el festivo. Por su parte, Hipercentro también permanecerá cerrado el Día del trabajador.
La jornada del 1 de mayo, al tratarse de un día festivo, modifica los horarios habituales de algunos comercios, por lo que se recomienda comprobar previamente la apertura de cada establecimiento antes de desplazarse.
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