Día de luto en la pizzería en la que trabajaba el italiano apuñalado en Ibiza

"Hoy cerrado por luto". Es el mensaje que se han encontrado los clientes que este jueves han acudido a la pizzería en la que trabajaba Francesco Sessa, el italiano de 35 años que falleció este miércoles en Platja d'en Bossa tras sufrir una puñalada.

"Lamentamos informarle que hoy permaneceremos cerrado. Gracias por su comprensión", continúa el cartel colgado en la entrada de la Pummarola, en el centro de Vila, donde sus compañeros han querido guardar un día de luto en señal de recuerdo y respeto a quien fuera su compañero.

Sessa llevaba cerca de diez años en la isla, donde trabajaba como pizzero. Su muerte ha conmocionado a Italia, donde la prensa se ha hecho eco de su fallecimiento. Sessa murió sobre las cinco y media de la tarde, después de los sanitarios se esforzaran durante casi una hora para salvarle la vida. Sin embargo, la puñalada que había recibido era de tal gravedad que no fue posible reanimarle.

Tras la agresión, el joven se desplomó sobre el asfalto de la calle Alzines, frente al local de la asociación de vecinos y el bar El Campito, actualmente cerrado. Tras el suceso, la Guardia Civil se encargó de la investigación y acordonó la zona para intentar encontrar al apuñalador, a quien detuvieron a las nueve y media de la noche.

Las imágenes del apuñalamiento en una calle de Platja d'en Bossa / M.C. Molina

El arrestado se trata de otro hombre de 45 años también de nacionalidad italiana, natural de la localidad de Avelino. Por el momento se desconoce el móvil que llevó al presunto asesino a atacar a su compatriota. En la mañana de este jueves, el cadáver ha sido sometido a la pertinente autopsia. La madre del fallecido, que se encontraba en Italia en el momento del suceso, tenía previsto viajar a Ibiza para hacerse cargo del cuerpo de su hijo, que será repatriado y enterrado en su país.

Según ha publicado Salerno Today, los allegados de la víctima aseguran que era "un buen tipo, alejado de cualquier círculo turbio". Una descripción que se puede apreciar en una de sus publicaciones de redes sociales, en la que aparece posando en una playa de Ibiza y que tituló 'La vida es un regalo. Disfruta'.