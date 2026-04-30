Cronología de los asentamientos desalojados en Ibiza: de la furia en Can Rova a la resignación en Can Misses

El asentamiento chabolista de Can Misses se ha sumado este miércoles al catálogo de solares desalojados por mandato judicial en Ibiza. El operativo junto al estadio de fútbol se ha desarrollado sin incidentes, igual que los precedentes más recientes. No siempre fue así. La lista comenzó 636 días antes con el dramático vaciado de Can Rova, el terreno pegado a la carretera de Sant Antoni en Can Negre, y entre medias se han repetido otros cuatro episodios similares, cada uno con sus características, pero todos con el mismo resultado final: familias de trabajadores a la búsqueda de un nuevo lugar donde tratar de salir adelante en sus precarias infraviviendas.

Can Rova 1

El 1 de agosto de 2024, Can Rova fue un escenario dramático, plagado de lágrimas y gritos. Centenares de familias, incluidos bebés y niños, reaccionaron con furia a la confirmación de que debían marcharse por orden del juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza. La actuación, en la que intervinieron agentes de la Policía Local de Santa Eulària y de la Guardia Civil, se saldó con seis detenidos, cuatro hombres y dos mujeres, por resistencia a los agentes de la autoridad al negarse a abandonar el terreno, que quedó completamente desalojado a mediodía. Una de esas personas fue condenada posteriormente a seis meses de prisión por pegar con un palo a un sargento.

Desalojo de Can Rova 1. / Toni Escobar

Can Raspalls

Mucho más pacífico fue el desalojo de Can Raspalls, situado en Sant Jordi, junto a la rotonda del Mercadona. El motivo fue que el asentamiento, que en verano había llegado a contar con dos centenares de residentes, ya estaba casi desierto cuando el Ayuntamiento de Sant Josep acometió el 31 de marzo de 2025 la limpieza del terreno, cuya factura tuvo que abandonar posteriormente la propiedad de forma subsidiaria. Se retiraron más de 68 toneladas de residuos, principalmente restos de las chabolas, colchones y basura acumulada durante años.

Una excavadora limpia los últimos restos de Can Raspalls / Sergio G. Cañizares

Es Gorg

Un terreno municipal en el polígono industrial de es Gorg se convirtió en el nuevo destino de numerosas caravanas desalojadas de Can Rova. Allí permanecieron durante casi un año hasta que tuvieron que someterse a otro exilio forzoso el 7 de julio de 2025. Paradójicamente, tuvieron que abandonar la zona debido al inicio inminente de las obras para construir un centro de baja exigencia, un albergue para personas en situación de vulnerabilidad.

Desalojo del asentamiento de caravanas de es Gorg. / Sergio G. Cañizares

Can Rova 2

Sin embargo, la gran mayoría de desalojados de Can Rova no se fueron tan lejos y apenas se desplazaron unos metros para ocupar la parcela limítrofe, que rápidamente fue bautizada como Can Rova 2. Tras varios vaivenes judiciales, un incendio en el núcleo del poblado aceleró el permiso definitivo para el desahucio, que se produjo el 15 de julio de 2025 con un gran despliegue policial. Pero esta vez todo transcurrió sin incidentes y la saga Can Rova llegó a su fin.

La grúa se lleva una caravana de Can Rova 2. / Toni Escobar

Sa Joveria

La semana pasada, el inmenso terreno de sa Joveria fue escenario del penúltimo desalojo hasta la fecha. Hogar de hasta medio centenar de personas el pasado verano, la mayoría de origen magrebí y saharaui, fue vaciado el 21 de abril con un amplio operativo dirigido por la Policía Nacional. Las excavadoras lo arrasaron todo y, acto seguido, la propiedad inició el vallado del perímetro. Se salvaron de la expulsión una treintena de caravanas pegadas al Hospital Can Misses, aunque sus dueños saben que, tarde o temprano, también se verán obligados a marcharse a otra parte.