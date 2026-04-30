La llama que recorre todos los lugares de habla catalana: "Una ocasión más que perfecta para celebrar la cultura ibicenca"

"Este Correllengua es la prueba de que la sociedad ibicenca está cansada de tener que defenderse siempre y que está preparada para empezar a dar pasos adelante por la plena normalización de la lengua catalana", arranca la lectura del manifiesto del Correllengua Agermanat, cuya llama llega este jueves a Eivissa, tras su paso por muchos de los lugares catalanoparlantes del continente.

La llama viene desde el sur de Francia con paradas en Perpinyà y Prada; atraviesa gran parte de Catalunya, incluidas las capitales de provincia, Girona, Barcelona, Lleida y Tarragona; recorre el País Valencià por Castelló, València, Alacant y Elx; desembarca en Formentera, este miércoles, y visita el Far de la Mola, Sant Ferran y Sant Francesc para saltar después a la Pitiusa mayor. En adelante, proseguirá su camino a Menorca, Mallorca y acabará en el Alguer, en Italia.

Símbolos de la cultura popular

En Eivissa, la llama sale de ses Salines, se traslada hasta Sant Jordi, pasa por Cas Serres y finaliza su recorrido en la plaza del Portal Nou, donde la fiesta ya ha empezado entre los cientos de asistentes que esperan la llegada del símbolo de unión por una lengua que entienden más de 10 millones de personas y que hablan más de 7 millones. No podía faltar en un acto de cultura popular ibicenco el ball pagès, con criaturas de muy corta edad que sacan a bailar a sus madres y una niña tan pequeña que está aprendiendo a andar a la vez que a danzar como una payesita. En cuanto acaba su momento de protagonismo, se vuelve corriendo al público a descansar tras el arduo trote.

"[Los castellers] ya llevan un par de años, hace poco estábamos más inactivos, pero ahora hemos aprovechado la ocasión para hacer otras cosas y ver si se reactiva más", comenta Jaume Torres Serra, joven casteller y también dimoni: "Veo esta como una ocasión más que perfecta para celebrar la cultura de Eivissa". "Tengo ganas de ver cómo se anima la casa, cuánta vida coge, si se hace más conocido y se apoya un poco más la cultura", explica Torres, que cree que hace "mucha" falta este tipo de eventos: "Sobre todo aquí en Eivissa, con lo eclipsado que está todo por el tema del turismo...", mantiene el dimoni-casteller.

En esta ocasión cuentan, también, con los gegants y los caps grossos. Montse Montés, coordinadora de l'Acció 8 d'agost, explica que los gegants son Isidor Macabich, con sus características gafas redondas y sotana negra con botones rojos, y Marià Villangómez, el famoso poeta ibicenco representado con su bigote. "Los dos gegants los hizo Maria Tur 'Fita', una artesana de Eivissa hace ya muchos años", comenta Montés. "Los caps grossos salen, bailan y están también hechos por Maria 'Fita', de forma artesanal, con papel maché, y tienen más de diez años seguro", afirma Montés: "Representan a un pagès y una pagessa". Una niña le pregunta al pagès: "Tienes la cabeza muy grande, ¿no?". Este contesta con una risa, mientras otro hombre del público bromea, "la tiene normal, son los pies los que son pequeños", ante la mirada incrédula de la cría. No faltan las risas donde sea que vayan los cabezones, igual que cuando se acerca un dimoni al público a hacer chistes y amenazar con secuestrar a alguna persona transportable.

Todas las imágenes del Correllengua Agermanat en el Portal Nou de Ibiza / Vicent Marí

Los jóvenes por la lengua

"Hace falta promocionar todo lo que es del mundo cultural, la lengua, la cultura de aquí..., para que Eivissa no se convierta, desgraciadamente, en un parque temático", considera Montés: "Tenemos que procurar que nuestras costumbres, lengua, cultura y tradiciones no se pierdan". Igualmente, cree que hay suficiente relevo generacional: "Viendo nuestro alrededor, se puede ver que cada vez se hacen más cosas".

Aparte de muchas personas de la tercera edad y adultos de todas las etapas de la vida, no faltan bebés, niños, adolescentes y jóvenes en la plaza, que sumarán un buen tercio de todos los asistentes. Un grupo de chicas adolescentes, comentando alguna cosa que se encuentra en sus teléfonos, otras vestidas con ropas negras estilo emo, chavales que demuestran su catalanidad sacando a relucir sus camisetas del Fútbol Club Barcelona.

Maria Neus Marí Torres y Vicent son algunos de los muchos jóvenes de la Associació de Joves d'Eivissa (AJE) que ayudan y dedican su tiempo a permitir que todo el acto transcurra sin problemas. Vicent explica que lo que más ilusión le hace es "ver que todos celebramos nuestra lengua, que celebramos conjuntamente el catalán y que priorizamos el catalán, porque al final, es una lengua que suele aparecer de segundas y hoy es la carta fuerte: todos los conciertos son en catalán, la lectura es en catalán y es el tema central del día". Marí Torres comenta que lo que más le gusta es que todos "hacemos piña con un mismo objetivo, porque al final todos venimos aquí para defender la lengua, cultura, tradiciones..., y que no se pierdan, porque hay mucha gente que lleva trabajando en ello, también a nivel histórico, y sin relevo, se perderá". Varios de los jóvenes pasan de contestar preguntas a servir bebidas debajo de una senyera de mínimo tres metros.

La llegada de la llama

"Hace diez minutos que han pasado por Cas Serres, ahora van por Figueretes. Los dimonis les esperan en Vara de Rey y subirán juntos [al Portal Nou]", comentan la jugada dos mujeres, mientras todo el mundo espera la ansiada llegada de la llama. Esta llega tarde por unos pocos minutos de cortesía, sobre las ocho menos cuarto, entre vítores y aplausos de todos los asistentes, que ya deben sumar un par de cientos. Tras la llegada de la llama, en manos de Marga Torres Prats, presidenta de la AJE, que se la pasa a Dídac Ferrer, principal organizador del acto por parte de la asociación juvenil, la dietista y influencer ibicenca Marina Ribas Torres y Kiko Tur, cantante del grupo valenciano Aspencat, leen el manifiesto del Correllengua.

Ferrer explica que la organización ha supuesto "meses de mucho trabajo, y con mucha gente": "Por una parte, nos tocó buscar voluntarios que corriesen, otros para ayudar con el trabajo, organizar los actos, los conciertos, conseguir que te aprueben los permisos para todo esto, que la policía te escolte, encontrar ambulancias...", explica el joven. Aun así, sostiene que en la organización ha habido gente capaz de todo: "Tienes personas que se conocen los mapas de los Països Catalans como la palma de su mano, que saben por qué carretera hay que salir y que se conocen todo, gente que sabe hacer webs...". "Muchas de las asociaciones que participamos somos asociaciones de jóvenes y hemos conseguido organizar un acto tan grande, a nivel estatal y eso tiene mucho mérito", sostiene.

El manifiesto destaca la frase de la canción del Correllengua que dice: "Lo imaginaron nuestros antepasados, poder hablar en la calle y no tener que esconderlo". "En los últimos siglos ha habido muchas restricciones, imposiciones y prohibiciones que hemos padecido los catalanoparlantes por hacer una cosa tan sencilla como expresarnos en nuestra lengua, aun así, esta ha sobrevivido gracias a la fidelidad y el amor que le hemos demostrado a lo largo del tiempo", concluye el manifiesto.