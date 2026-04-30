Controversia en Sant Antoni con la ordenanza para regular el uso de agua en las piscinas

Sant Antoni trabaja en una nueva ordenanza que regule el tratamiento de piscinas en el municipio. Lo ha anunciado la concejal de Medioambiente, playas, limpieza y Bienestar Animal, Josefa Torres, tras la moción del PSOE en el pleno del ayuntamiento precisamente sobre este tema, en la que pedían la creación de una normativa específica al respecto que prohíba el uso de agua de la de la red pública durante la temporada turística o en situaciones de alerta de sequía.

"Estamos trabajando ya en la fase final de esta ordenanza municipal, que en su artículo 35 regula el tratamiento de las piscinas", ha explicado Torres. Según ha afirmado, se trata de una ordenanza "compleja" que implica a muchos sectores. "La última modificación de esta ordenanza la recibimos el pasado mes de noviembre y ahora estamos terminando de revisar los puntos para que cumplamos con toda la normativa aplicable, con todos los campos que implica esta ordenanza", ha añadido la concejala. Torres ha señalado durante el pleno que el pasado 22 de abril de 2025 ya remitió un primer borrador de esta normativa a los diferentes grupos de la oposición, algo que estos han negado. "Así como en otras ocasiones sí hemos recibido vuestros documentos para participar en la cuestión, en esta ocasión no nos consta, por lo que agradecemos que nos lo puedan enviar", ha señalado el portavoz del grupo socialista en el pleno de Sant Antoni, Antonio Lorenzo. Tampoco desde Unidas Podemos (UP) tenían conocimiento de este borrador. "Este documento que cuenta la señora Torres no lo hemos recibido tampoco", ha indicado la portavoz de UP, Ángeles Roselló.

"Es inaceptable que la infraestructura pública colapse por falta de planificación y regulación, penalizando a las familias frente a la actividad turística", ha denunciado Lorenzo. "Hay municipios vecinos que ya han avanzado en ordenanzas que prohíben el agua para el llenado de las piscinas de gran volumen y exigen que se haga con agua regenerada o proveniente de cubas", ha añadido el portavoz socialista. La moción del PSOE sobre la regulación de las piscinas incluía también propuestas como que el llenado de piscinas se realice obligatoriamente con camiones cuba o "fuentes autorizadas ajenas a la red pública", así como establecer sanciones a establecimientos que por un uso negligente provoquen situaciones similares a la ocurrida en es Caló des Moro y hacer un estudio técnico en la red pública.

"Respecto a llenar las piscinas mediante camiones cuba, consideramos que esto repercute en el uso de más recursos y consumo. Requiere mayor transporte y uso de combustible, lo que implica una mayor contaminación medioambiental", ha argumentado Torres, quien ha descartado también las aguas regeneradas para este uso. "Por normativa sanitaria, que regula la utilización de agua depurada, queda claro y muy definido que el agua regenerada para el baño está prohibida. Queda restringido a uso urbano no potable, como el riego, la limpieza o para emplearse como sistemas contra los incendios. Se trata de priorizar la seguridad ante el riesgo biológico", ha añadido la concejal. Torres ha defendido que la actual red de agua del municipio está sectorizada. "Tenemos nueve sectores, lo que nos ayuda a tener un mejor conocimiento de cómo va cada zona y el consumo. También para evitar fugas y tener menos pérdidas de agua", ha explicado. La concejal se ha mostrado contraria a sancionar a grandes establecimientos que hagan un mal uso de la red pública de agua, como pedía el PSOE. "Ahora mismo el consumo va por niveles y quienes consumen pagan mucho más y está reflejado también en la ordenanza que estamos trabajando", ha defendido .

"Vivimos en una isla con recursos finitos, no se pueden llenar piscinas en detrimento de los vecinos", ha afirmado Roselló, quien ha defendido la necesidad de crear una ordenanza municipal en Sant Antoni para el ahorro del agua. "Necesitamos una ordenanza similar a las de Sant Josep, que fueron pioneros en 2016, y más recientemente en Santa Eulària", ha añadido.

Una red que "no da abasto"

Lorenzo ha recalcado también la saturación de la red pública de agua durante la temporada turística. "La red no da abasto y se muestra con numerosos cortes de agua en verano. La presión disminuye, especialmente en los pisos más altos, y hay días en los que apenas sale un hilo de agua que apenas te puedes duchar", ha lamentado el portavoz socialista. "El ayuntamiento tiene que velar por el suministro de agua de los vecinos", ha añadido Lorenzo.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha defendido la eficacia de la red de agua del municipio. "Es un ejemplo, no solo en Ibiza, sino en Balears. No tenemos nada que envidiar a otros municipios porque tenemos un rendimiento cercano al 90% de la red y seguimos trabajando para que no haya fugas", ha explicado Serra.

Por otra parte, el pleno del ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado un plan de formación de para la Policía Local, destinado a mejorar la capacitación técnica, operativa y jurídica de los agentes. Entre los cursos destacan la formación en la instrucción de atestados por delitos contra la seguridad vial (DCSV), formación sanitaria, control emocional del estrés, actuación policial con vehículos de movilidad personal (VMP), defensa personal policial, falsedad documental o tráfico ilícito de vehículos. También ha aprobado el I Plan interno de Igualdad y el I Protocolo de prevención frente al acoso en el trabajo, acoso laboral, sexual, por razón de sexo y otras conductas del Ayuntamiento de Sant Antoni.