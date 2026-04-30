El Consell aumenta la presión sobre los taxis pirata con operativos especiales de control en Ibiza

El Consell de Ibiza, a través de su Departamento de Transportes, ha desplegado este fin de semana un dispositivo especial de control del transporte ilegal en el aeropuerto, coincidiendo con las aperturas de las principales discotecas de la isla. El operativo se ha desarrollado de manera coordinada con la Policía Local de Sant Josep y con la colaboración de los servicios de seguridad de Aena en el aeropuerto, dentro de las actuaciones previstas para "reforzar la vigilancia en momentos de máxima afluencia de visitantes".

Un dispositivo con efecto disuasorio

El principal resultado del dispositivo, detalla el Consell en una nota de prensa, ha sido "su importante efecto disuasorio". "Por primera vez en un fin de semana de aperturas de discotecas, se ha conseguido evitar la presencia de taxis pirata en la terminal aeroportuaria captando clientes, una problemática que en años anteriores era habitual". Durante todo el periodo de los openings, esta actividad ilegal "ha sido prácticamente nula en las instalaciones del aeropuerto".

En cuanto a las actuaciones realizadas, los inspectores de Transportes han levantado un total de tres denuncias: una por la realización de servicios de transporte privado complementario de manera irregular y dos a vehículos de transporte con conductor, VTC, por captar clientes en la terminal de llegadas del aeropuerto, una práctica prohibida por la normativa vigente.

Los objetivos del plan

Este operativo se enmarca en el Plan de Lucha contra el Intrusismo que el Consell de Ibiza desarrolla desde hace dos años también en el sector del transporte, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los usuarios, proteger al sector legal y asegurar una competencia justa".

El plan contempla inspecciones regulares, dispositivos especiales en momentos de máxima afluencia y la coordinación con otras administraciones y cuerpos de seguridad. Según los datos de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, estas actuaciones "permitieron reducir en un 95% la presencia de taxis pirata en el aeropuerto de Ibiza en 2025, gracias a los dispositivos conjuntos y a la coordinación institucional.

Desde el Departamento de Transportes remarcan en la nota que los controles, "continuarán de manera habitual durante toda la temporada estival, con especial intensificación en fechas clave en las que se registra un mayor volumen de vuelos y de llegada de visitantes".

"El objetivo es claro: garantizar un transporte seguro, legal y ordenado para residentes y visitantes, al mismo tiempo que se protege a los profesionales que cumplen con la normativa", señalado desde el Consell de Ibiza.