La conmovedora historia (con final feliz) de la ballena Timmy en Alemania: "No sabemos si aprovechará la oportunidad"

La ballena jorobada apodada Timmy por los alemanes llevaba encallada un mes en la costa alemana del mar Báltico. Ahora, después de varias operaciones fallidas de rescate, se dirige hacia aguas del mar del Norte en un plan que arroja esperanzas sobre el fututo del animal.

Algunos veterinarios y especialistas comenzaron este martes la nueva iniciativa para salvar al cetáceo varado en una bahía poco profunda frente a la isla de Poel, en Alemania.

Encallada hasta en cinco ocasiones

La ballena se estima que tiene entre 4 y 6 años de edad, pesa alrededor de 12 toneladas y mide 12,35 metros de largo. Además, se ha encallado en aguas poco profundas del mar Báltico hasta en cinco ocasiones, según informa EFE.

Después de los intentos fallidos, los equipos de rescate no han querido darse por vencidos y la iniciativa procura transportar a la ballena en una gabarra, que se refiere a una embarcación de fondo plano para transportar carga pesada, generalmente sin motor propio, hacia el mar del Norte.

La operación de salvamiento ha sido un proyecto privado financiado por los empresarios mulitmillonarios Walter Gunz (cofundador de Media Markt) y Karin Walter-Mommert (empresaria ecuestre).

Plan de rescate

Para que la ballena encallada llegara hasta la embarcación, los especialistas requirieron de un sistema de arneses que permitió guiar al animal de forma segura a través de un canal de 110 metros de largo que había sido excavado previamente.

El transporte ha podido iniciarse durante la madrugada, después de que dos veterinarias determinaran que la ballena tenía un estado de salud apto para el viaje, únicamente han detectado una leve conjuntivitis y alteraciones cutáneas también leves.

El animal ya estaba listo para volver a su hábitat tras lograr ingresar a la gabarra. Para transportarlo, se unió el primero de los barcos remolcadores 'Robin Hood' hasta que el segundo, 'Fortuna B' tomó el relevo, que es el que ya se ha alejado del noreste germano y se acerca a las orillas de Dinamarca, según el rastreador en tiempo real de las embarcaciones del mundo VesselFinder.

"Intento único en Alemania"

Lamentablemente, una vez en las aguas adecuadas para vivir, no hay ninguna certeza de que pueda recuperarse después de un mes en un entorno que no es su hábitat natural y expuesta al sol, ya que el agua no la cubría por completo. Sin embargo, el plan de rescate se plantea con optimismo.

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El ministro de Medio Ambiente del estado federal Mecklemburgo-Pomerania Occidental de Alemania, Till Backhaus, ha explicado a los medios que "es un intento único en Alemania: salvar a una ballena jorobada viva que ya ha encallado cinco veces en nuestro estado federado, rescatarla y trasladarla al mar del Norte, donde pueda tener una oportunidad. No sabemos si la aprovechará, pero el intento vale la pena. Siempre he dicho: quien no hace nada tampoco comete errores", informa la agencia Efe.