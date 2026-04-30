Las comunidades de Ibiza tendrán que adaptar su ascensor por ley: esto es lo que puede costar en tu edificio

Las comunidades de vecinos de todo el país y por ende de Ibiza también tendrán que revisar si sus ascensores cumplen con la nueva normativa estatal, un cambio que no obliga a renovar todos los equipos de forma inmediata, pero que sí puede traducirse en obras y gastos importantes para muchos edificios, especialmente los más antiguos.

La nueva regulación ya está en vigor y afecta al conjunto del parque de ascensores en España. Se trata del Real Decreto 355/2024, que aprueba la instrucción técnica ITC AEM 1, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esta norma regula la puesta en servicio, el mantenimiento y las inspecciones de los ascensores, con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios.

No todos los ascensores tendrán que reformarse de golpe

La clave de la nueva normativa está en su aplicación. No se trata de una reforma inmediata y general para todos los edificios, pero sí de una adaptación progresiva. Las comunidades deberán actuar cuando el ascensor no cumpla los nuevos requisitos técnicos exigidos.

Esto puede ocurrir principalmente en tres situaciones: durante las inspecciones periódicas obligatorias, cuando se detecten deficiencias de seguridad o si se realizan modificaciones importantes en el equipo.

En la práctica, esto significa que muchos ascensores antiguos podrían necesitar mejoras para poder seguir funcionando con normalidad.

Qué cambios pueden exigir a una comunidad

La ITC AEM 1 introduce nuevas exigencias de seguridad y accesibilidad. Entre las adaptaciones que pueden requerirse figuran los sistemas de protección en puertas para evitar atrapamientos, la comunicación bidireccional desde la cabina, una mayor precisión en la nivelación de parada o medidas frente a movimientos incontrolados del ascensor.

Si el equipo no cumple estos requisitos, la comunidad de propietarios estará obligada a adaptarlo.

Cuánto puede costar adaptar un ascensor

El coste dependerá del estado del ascensor, de su antigüedad y del tipo de intervención necesaria. En algunos casos, las mejoras pueden suponer varios miles de euros para la comunidad.

En edificios antiguos, donde las actuaciones pueden ser más complejas, el coste podría alcanzar los 40.000 euros, según estimaciones del sector.

Esto convierte la nueva normativa en una preocupación directa para muchos propietarios, ya que el gasto deberá ser asumido por la comunidad en función de las obras necesarias.

Más responsabilidad para los vecinos

La nueva regulación también aumenta las obligaciones legales de las comunidades. Los propietarios deberán garantizar el mantenimiento del ascensor, conservar la documentación técnica y atender las inspecciones reglamentarias.

Además, si se detectan incumplimientos graves, la Administración puede llegar a paralizar el ascensor hasta que se corrijan las deficiencias.

Un cambio gradual, pero con impacto en los edificios

La nueva normativa de ascensores no implica que todas las comunidades tengan que hacer obras de inmediato. Sin embargo, sí marca un cambio de fondo: a medida que avancen las inspecciones, muchos edificios tendrán que adaptar sus equipos a los nuevos estándares de seguridad.

Para las comunidades de propietarios de Ibiza y del resto de España, el mensaje es claro: revisar el estado del ascensor puede evitar sustos, sanciones y gastos inesperados en los próximos años.