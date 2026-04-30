Más de 1.300 pacientes de Ibiza y Formentera sufren la cancelación de consultas, pruebas y operaciones por la huelga de médicos en Ibiza y Formentera

Este jueves, cuarto día de huelga de los médicos del mes de abril, se han cancelado un total de 350 citas médicas en las Pitiusas. Ya van 1.318 citas canceladas en ambas islas esta semana, más de un millar. Los médicos van a la huelga en toda España ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, como explicaron el miércoles en la concentración del colectivo en Vara de Rey en la pidieron, además, la dimisión de la ministra, Mónica García.

Los "actos médicos", como se refieren desde la conselleria balear de Salud, incluyen: pruebas diagnósticas, consultas de Atención Primaria y con el especialista y operaciones. En la cuarta jornada de la semana se han cancelado 4 operaciones (4 menos que el día anterior), 171 citas de ámbito hospitalario, es decir, pruebas diagnósticas y radiológicas y consultas con médicos especialistas (44 más que el miércoles) y 175 citas en los centros o unidades básicas de salud (45 más que el martes, pero 88 menos que el miércoles).

En total, se han suspendido esta semana: 41 intervenciones quirúrgicas, 473 consultas de los hospitales Can Misses y de Formentera y 804 citas de Atención Primaria.

Citas suspendidas en Baleares

Esta semana se han suspendido en Mallorca un total de 226 intervenciones quirúrgicas, 5.886 consultas de los hospitales mallorquines y 3.133 citas de Atención Primaria. En Menorca el total asciende a 18 intervenciones quirúrgicas, 423 consultas hospitalarias y 35 citas de Atención Primaria. El total balear asciende, así a 285 intervenciones quirúrgicas, 6.782 consultas hospitalarias y 3.972 citas de Atención Primaria. Todas las citas canceladas suben hasta las 11.039 en todas las Baleares en esta semana de huelga.