Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»

Turistas y locales, casi es la misma proporción, comparten este miércoles por la mañana la terraza de Es Puetó, que reabrió sus puertas el pasado 11 de abril. Quedan algunas mesas libres, pero es que el tiempo tampoco invita a día de playa. Sin embargo, a pesar del cielo encapotado, hay clientela habitual que no ha querido perderse su cita casi diaria con este emblemático chiringuito de es Pouet y más después de enterarse, a través de Diario de Ibiza, de que podría echar el cierre.

Aunque los encargados del negocio prefieren no pronunciarse públicamente sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que avala la decisión de Costas de denegar la autorización para explotar este negocio, son unos cuantos los que les preguntan qué va a pasar ahora, incluido esta redactora.

«Sería muy mala noticia si al final tiene que cerrar. No entiendo qué daño puede hacer un chiringuito», comenta Silvia Lloret, para la que Es Puetó ya se ha convertido en su «segundo hogar», desde que hace dos décadas dejó su Cataluña natal para vivir en esta zona que se encuentra justo en el límite entre los municipios de Sant Antoni y Sant Josep. «Vengo casi cada mañana después de pasear a mi perro Simba», afirma esta comercial barcelonesa.

«Es de los pocos sitios a los que todavía se puede ir de la isla», apunta a continuación, antes de explicar que el día anterior su WhatsApp se llenó de mensajes de amigos comentando la información publicada por este diario. «Todo el mundo opina que sería una pena que desapareciera este lugar mítico que abrió en 1969. Si hace falta, nos encadenamos para evitarlo», dice, medio broma, medio en serio.

Es Puetó, en la playa de es Pouet, este miércoles. / Maite Alvite

«Me parece fatal que se pueda cerrar Es Puetó. Tendría que ser de interés turístico porque es un lugar emblemático de la isla. Es de lo poco que no han destrozado de la bahía», afirma Esperanza Ribas, que tiene 70 años y es de Sant Antoni. «Aquí he venido siempre con la familia, también cuando mis hijos eran pequeños, a mediodía, por la tarde y por la noche. Es un lugar muy agradable y la gente que lo lleva muy cercana», continúa.

«Yo llevo viniendo aquí desde que tengo uso de razón, forma parte del encanto de esta playa», apunta Ana, que está tomando algo con su amiga Elena. Ambas coinciden en señalar que «en la isla quedan muy pocos chiringuitos auténticos como Es Puetó» y van más allá sugiriendo que «tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural». Destacan de él «los precios razonables, el ambiente y el buen trato de su personal», que les hace sentir «como en casa» cuando se dirige a ellas por su nombre y ya se sabe de memoria sus preferencias.

«Con el corazón roto»

Ana dice que cuando leyó la noticia del posible cierre se quedó «con el corazón roto», igual que muchas amistades y conocidos suyos. «Es un tema del que se lleva hablando tiempo y yo, cada año, cuando comienza la temporada y veo que están limpiando para reabrir siento alivio», admite esta vecina de Sant Antoni.

Claudia y su hija Elena descubrieron Es Puetó el mismo día que aterrizaron en Ibiza, el pasado 24 de abril, y desde entonces lo visitan a diario, «ya sea para desayunar, para almorzar o para cenar». «La comida es sabrosa, los precios están bien, el servicio es fantásticos y hay mucha gente local», señalan entre los puntos positivos de este local de la playa de es Pouet. «Sería una pena si dejara de existir un sitio como este», opinan estas turistas alemanas que no dudan en tildar Es Puetó de «tesoro».

«Sitios así son necesarios para la gente local porque Ibiza es caro», apunta Elena, antes de mencionar el esfuerzo económico que también hacen muchos turistas alemanes para poder pasar las vacaciones en este destino del Mediterráneo. Ellas ya han estado en otras dos ocasiones y les gusta tanto que se están planteando cambiar su ciudad de residencia, Hannonver, por las Pitiusas. «Ibiza no es solo fiesta y sitios como este chiringuito, donde predomina la clientela local, ayudan a los visitantes a descubrir la imagen real de la isla», señalan.

Algo parecido opinan Rosa Suárez, de Cala de Bou, y Gloria Rojas, de Sant Antoni, que se están tomando un refresco y un café muy cerca. Son asiduas a este chiringuito, especialmente en verano. «La mayoría de los que vienen aquí son gente del pueblo. Representa la esencia de la isla y si al final lo cierran estaremos perdiendo la Ibiza verdadera. El buen turismo nos visita por sitios como este. Es un lugar típico ibicenco, de los pocos que quedan y no nos gustaría que pasase como en Cala Bassa que ha dejado de ser la playa familiar que era», señala Rojas, que trabaja en hostelería.

El caso de Cala Bassa también lo comentan Milagros y Elisabeth, que están desayunando en la mesa de al lado después de entrenar en el gimnasio. Son clientas habituales y no dudan en calificar Es Puetó como «el mejor chiringuito de la isla».

Elisabeth suele visitar este establecimiento los fines de semana porque tiene hijos pequeños y para ellos es «un lugar fantástico». «Antes íbamos a Cala Bassa, pero ahora ya no es una playa para familias por eso venimos aquí, que es de los pocos sitios que quedan para disfrutar en familia mayores y niños. Tenemos el mar al lado y relación calidad-precio es buena», destaca. «La gente hace cola para sentarse una mesa», apunta su amiga Milagros.

Diana y Gill, dos hermanas de la ciudad inglesa de Manchester, conocen bastante bien la bahía de Portmany y este establecimiento porque llevan veraneando en la zona desde hace 26 años y en ella celebraron, en 2002, lo cuarenta años de Gill, según recuerda ella misma. «Cuando fallezca quiero que tiren mis cenizas aquí», dice señalando las aguas de la playa de es Pouet, su «rincón favorito».

Por supuesto, en todo este tiempo, han tenido ocasión de visitar en varias ocasiones Es Puetó y les encanta. «Nos gusta porque es rústico y por las vistas que tiene», afirman antes de seguir disfrutando del «brunch» con el que celebran el 60 cumpleaños de Diana.