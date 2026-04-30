Beso Beach Ibiza vuelve a encender Ses Salines con nueva carta y experiencias gastronómicas exclusivas

Beso Beach Ibiza anuncia la apertura oficial de su nueva temporada el próximo viernes 1 de mayo, consolidándose una vez más como uno de los destinos imprescindibles de la isla para quienes buscan una experiencia que combina gastronomía, estilo de vida y el espíritu más auténtico del Mediterráneo.

Ubicado en el entorno privilegiado de Ses Salines, Beso Beach Ibiza dará la bienvenida a sus clientes con un horario adaptado para disfrutar de cada momento del día: servicio de playa de 11:00 a 18:00 horas y servicio de restaurante de 13:00 a 21:00 horas.

Esta temporada, Beso Beach Ibiza evoluciona su propuesta culinaria con un enfoque claro: reinterpretar su esencia gastronómica a través de un “twist” creativo, incorporando nuevas propuestas que sorprenderán tanto a sus clientes habituales como a quienes lo descubren por primera vez. La carta seguirá respetando la calidad del producto y la inspiración vasco-mediterránea que caracteriza la marca, pero con matices innovadores que elevan la experiencia.

Las brasas de Beso Beach Ibiza / A.K

Además, el verano 2026 marcará el inicio de una nueva línea de eventos gastronómicos exclusivos, concebidos como encuentros únicos donde la cocina será protagonista. Aunque las fechas y detalles se anunciarán próximamente, estas experiencias prometen convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada.

Beso Beach Ibiza continúa así reforzando su posicionamiento como un espacio donde convergen gastronomía, entorno natural y una atmósfera inconfundible, ofreciendo mucho más que una comida: una vivencia completa.

Sobre Beso Beach

Beso Beach es una marca reconocida por su capacidad de crear experiencias memorables en enclaves únicos, combinando una oferta gastronómica de alta calidad con un ambiente relajado y sofisticado. También puede seguirse la actualidad de Beso Beach Ibiza a través de su perfil oficial de Instagram.