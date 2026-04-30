Beso Beach Ibiza eleva la experiencia en la playa de ses Salines con nuevos sabores y eventos exclusivos

La nueva temporada de Beso Beach Ibiza llega con una evolución natural de su propuesta: mantener la esencia que ha convertido a la marca en un referente, incorporando nuevos matices creativos capaces de sorprender tanto a sus clientes habituales como a quienes descubren este beach club por primera vez.

En un enclave único de Ibiza, Beso Beach propone una experiencia completa que va más allá de sentarse a la mesa. Aquí, la cocina, el paisaje, la música, el ambiente y el ritmo mediterráneo se integran en una misma vivencia: relajada, sofisticada y profundamente conectada con la isla.

Una carta con esencia vasco-mediterránea y un nuevo toque creativo

La gastronomía continúa siendo uno de los grandes pilares de Beso Beach Ibiza. Esta temporada, el restaurante reinterpreta su identidad culinaria a través de un twist creativo, incorporando nuevas propuestas que enriquecen su carta sin perder de vista aquello que define a la marca: producto de calidad, inspiración vasco-mediterránea y una cocina pensada para disfrutar sin prisas.

El estilo mediterráneo está muy presente en la cocina de Beso Beach Ibiza. / Beso Beach Ibiza

Las brasas, los sabores del mar, las recetas con carácter y los guiños a la cocina mediterránea se combinan con elaboraciones más actuales, pensadas para elevar la experiencia gastronómica sin romper con la naturalidad que caracteriza a Beso Beach.

Las brasas son protagonistas en la propuesta de este beach club de Ibiza. / Beso Beach Ibiza

El resultado es una propuesta equilibrada entre tradición, frescura y creatividad, diseñada para acompañar los distintos momentos del día, desde una jornada de playa hasta una comida frente al Mediterráneo o una sobremesa que se alarga con el ambiente inconfundible de Ibiza.

Beso Beach Ibiza: playa, restaurante y estilo de vida mediterráneo

Situado en ses Salines, uno de los entornos naturales más emblemáticos de la isla, Beso Beach Ibiza ofrece un horario pensado para disfrutar de la experiencia completa. El servicio de playa está disponible de 11:00 a 18:00 horas, mientras que el restaurante abre de 13:00 a 21:00 horas.

Beso Beach Ibiza es el reflejo de una forma de vida relajada, frente al mar en Ibiza. / Beso Beach Ibiza

Esta combinación permite vivir Beso Beach a lo largo de toda la jornada. Empezar el día junto al mar, disfrutar de una comida con sabor mediterráneo para comer o dejarse llevar por la atmósfera relajada y sofisticada que ha convertido al espacio en uno de los favoritos de Ibiza al atardecer.

Nuevos eventos gastronómicos exclusivos para el verano 2026

Una de las principales novedades de la temporada será el lanzamiento de una nueva línea de eventos gastronómicos exclusivos. Concebidos como encuentros singulares en torno a la cocina, estos eventos buscarán convertir la gastronomía en protagonista absoluta.

Aunque las fechas y detalles se anunciarán próximamente, la iniciativa promete consolidarse como uno de los grandes atractivos del verano 2026 en Ibiza, especialmente para quienes buscan experiencias únicas en un entorno privilegiado como es el parque natural de ses Salines.

Mucho más que una comida frente al mar

Beso Beach Ibiza sigue reforzando su posicionamiento como un destino donde conviven gastronomía, naturaleza y estilo de vida. Su propuesta no se limita al restaurante ni al servicio de playa, sino que propone una vivencia completa.

Un lugar especial en Ibiza donde conviven gastronomía, naturaleza y estilo de vida. / Beso Beach Ibiza

Con una cocina renovada, una atmósfera reconocible y una programación gastronómica en constante evolución, Beso Beach Ibiza vuelve a presentarse como uno de los espacios imprescindibles para disfrutar del verano en Ibiza.

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