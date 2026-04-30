Tres barrios de Ibiza se regarán con el agua que se perdía en fugas de la red de abastecimiento

El Ayuntamiento de Ibiza invertirá 2,2 millones de euros para instalar una red de distribución de agua para el regadío en los parques y zonas verdes de ses Figueretes, Can Cantó y Can Misses, así como en las instalaciones deportivas que se encuentran en estos barrios. Por otra parte, el equipo de gobierno ha anunciado en el pleno celebrado este jueves que la reforma del Mercat Vell deberá estar lista antes del 31 de mayo y que "el grueso de las obras" de sa Peixateria concluye el próximo lunes, aunque su fecha de inauguración está pendiente de que lleguen las nuevas puertas para el futuro centro cultural.

La renovación de la red de agua se financiará con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), tal y como ha ratificado el pleno municipal, con la abstención del PSOE y el voto favorable del resto de formaciones, después de aprobar el convenio con la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua que da luz verde a esta inversión. Las nuevas infraestructuras, que estarán listas para finales de 2027, según las previsiones municipales, permitirán canalizar el agua del subsuelo que se vertía al alcantarillado en un parking de un edificio de sa Colomina.

"Hace tres años se perdían toneladas de agua a diario mientras estábamos en un escenario de sequía", ha recordado el Consistorio en un comunicado. Desde septiembre del año pasado, una parte de ese caudal, que se desperdició durante cuatro décadas, empezó a desviarse a unos depósitos instalados en el patio del instituto sa Colomina para recargar los camiones de limpieza viaria.

Sa Peixateria y el Mercat Vell

A raíz de una pregunta de Vox, el concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha anunciado el inminente fin de los trabajos para convertir sa Peixateria en un centro cultural. El próximo lunes ya debería terminar "el grueso de las obras" de rehabilitación de la vieja pescadería, aunque de momento no hay fecha de inauguración: el Ayuntamiento está pendiente de que lleguen las puertas para cerrar el edificio y completar así la instalación de los equipos en su interior. En el mismo casco histórico, la reforma del Mercat Vell, que también sufre retrasos sobre el calendario previsto, debería concluir antes del 31 de mayo, cuando finaliza la prórroga concedida a la constructora.

Por otra parte, el pleno municipal ha aprobado por unanimidad la relación de los puestos de trabajo y la carrera profesional para las plantillas de los tres patronatos municipales: Música, Deportes y el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa. De esta manera, este personal queda equiparado, a nivel salarial y de condiciones de trabajo, con todo el personal laboral del Ayuntamiento.