Los autobuses de Ibiza duplican sus frecuencias a partir de mayo: la línea de Sant Antoni a Vila tendrá salidas cada 15 minutos

El Servicio de Transporte Público de Ibiza ampliará sus frecuencias en más de un 53% a partir de mayo respecto a abril, con un incremento que, según el Consell de Ibiza, permitirá mejorar las conexiones de toda la red y adaptar el servicio al aumento de la demanda. La medida coincide con la activación desde el 1 de mayo de las líneas de playa que operan en los cinco municipios de la isla de Ibiza y con el mantenimiento de la gratuidad para todos los titulares de cualquier tarjeta de transporte del Consell de Ibiza, sin necesidad de realizar cambios ni trámites adicionales.

El Consell de Ibiza señala que esta evolución ya se refleja en los datos de uso, con un aumento del 9% de pasajeros esta misma semana respecto al mismo periodo del año anterior, y vincula el refuerzo de frecuencias y cobertura al objetivo de adaptar el servicio a la realidad actual de la isla, con más demanda, más movilidad y una temporada que, según la institución, cada vez comienza antes.

Aunque el aumento afecta prácticamente a todas las líneas, los cambios más importantes se producen en la T1, que conecta Sant Antoni, Sant Rafel e Ibiza, y que tendrá salidas cada 15 minutos, al pasar de 65 a 130 viajes diarios. También se duplican las expediciones de la línea U4, con 134 salidas, de las que 67 conectarán la Estación CETIS con Cas Serres y con la Platja d'en Bossa, y otras 67 unirán directamente el CETIS con la Platja d'en Bossa.

Otra de las líneas que duplica sus expediciones es la que conecta el CETIS con Sant Jordi y ses Salines, que pasará cada media hora en lugar de cada hora y, además, prolongará su servicio hasta las 20 horas.

Parada de autobuses del Cetis. / Toni Escobar

Zona norte

En la zona norte, se multiplican las conexiones de sa Cala de Sant Vicent, es Figueral, Cala Llenya, Sant Carles y Santa Eulària, casi el doble. La T5, que une Sant Carles, Santa Eulària, Santa Gertrudis, Sant Rafel y Sant Antoni, aumenta su frecuencia un 60%, al pasar de 15 a 24 salidas. La T6, entre Ibiza, Sant Llorenç, Sant Joan y Portinatx, sube de 15 viajes diarios a 22, un 47%. También aumentan las otras líneas troncales, la T4 y la T7, alrededor de un 35%.

En la parte oeste de la isla se refuerzan las conexiones con los barrios de Cala de Bou, Port des Torrent y Cala Tarida gracias a la activación de las líneas estacionales de playas P2, entre Port des Torrent y Sant Antoni, con 32 expediciones diarias; P4, entre Platges de Comte y Sant Antoni, con 14 expediciones diarias; P5, entre Cala Bassa y Sant Antoni, con 16 expediciones diarias, y P9, entre Cala Tarida, Sant Josep, Sant Jordi e Ibiza, con 6 salidas diarias.

Este refuerzo se completa con el fuerte aumento de la línea AERO 1, que conecta Sant Antoni, Sant Josep y el aeropuerto, y que duplica su número de expediciones hasta alcanzar las 76 diarias. La zona de es Cubells también incrementa el servicio con la incorporación de dos nuevas expediciones en la línea A14, entre es Cubells y Sant Josep, que pasa de 4 a 6 salidas diarias.

Líneas de playas

Con la entrada de mayo se ponen en funcionamiento la mayoría de las líneas de playa que dan servicio a los principales puntos del litoral insular. Las líneas que se activan son la P1, entre Sant Antoni, Cala Gració y Cap Negret, con 10 salidas diarias cada hora; la P2, entre Port des Torrent y Sant Antoni, con 16 salidas diarias cada hora; la P4, entre Platges de Comte y Sant Antoni, con 7 salidas diarias cada 1 hora y 15 minutos; la P5, entre Cala Bassa y Sant Antoni, con 9 salidas diarias; la P6, entre Can Coroner y Platja de Benirràs, con 8 salidas diarias; la P7, entre Sant Antoni, Can Coix y Cala Salada, con 22 salidas diarias cada 30 minutos; la P8, entre Port de Sant Miquel, Sant Miquel, Santa Gertrudis, Santa Eulària y es Canar, con 3 salidas diarias; la P9, entre Cala Tarida, Sant Josep, Sant Jordi e Ibiza, con 3 salidas diarias, y la P10, entre Cala Nova, Cala Martina y Santa Eulària, con 18 salidas diarias cada hora.

Turistas llegados al aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí

Conexiones con el aeropuerto

A partir del 1 de mayo también aumentan las conexiones con el aeropuerto de Ibiza. En concreto, las líneas Aero1, entre Sant Antoni, Sant Josep y el aeropuerto, y Aero3, Ibiza-Aeropuerto Express, duplican su frecuencia de paso y pasan a 76 y 67 expediciones diarias, respectivamente. La principal novedad será, a partir del 15 de mayo, la nueva ruta Aero5, que une ses Figueretes, Platja d'en Bossa y el aeropuerto. El resto de conexiones se mantiene como hasta ahora, con 74 expediciones diarias en la Aero2 y 35 en la Aero4.

A las mejoras previstas para mayo se suman ajustes recientes incorporados en los últimos días para reforzar el servicio en las primeras horas de la mañana, especialmente en las líneas con mayor demanda.

En el caso de la T3, entre Santa Eulària e Ibiza, se han incorporado dos nuevas salidas desde el Cetis a las 06.10 y a las 06.30 horas, adelantando así el inicio del servicio y mejorando la cobertura en la franja de primera hora.

En la T1, entre Sant Antoni, Sant Rafel e Ibiza, se ha reforzado el servicio con la incorporación de dos autobuses adicionales en las primeras horas de la mañana, con nuevas salidas desde Sant Antoni a las 06.35 y a las 06.40 horas. De esta manera, el servicio en esta franja queda configurado con salidas a las 6.30, 6.35, 06.40, 6.45, 07.00 y 7.15 horas.

Este refuerzo inmediato se completa con el aumento de frecuencia previsto a partir del 1 de mayo, cuando la T1 pasará a tener una frecuencia de paso de 15 minutos durante el resto de la jornada.

Usuarios del autobús en una parada del Cetis. / Toni Escobar

Incremento de pasajeros

El servicio de autobús ha registrado esta semana un incremento significativo de viajeros respecto al mismo periodo del año pasado. En concreto, entre el martes y el lunes se han transportado 151.504 pasajeros, frente a los 139.038 de 2025, lo que supone un aumento aproximado del 9%. El Consell de Ibiza considera que este crecimiento consolida la tendencia al alza del uso del transporte público en la isla y recuerda que todos los titulares de cualquier tarjeta de transporte del Consell de Ibiza pueden viajar gratis, sin necesidad de hacer ningún cambio ni trámite adicional en su tarjeta actual. Toda esta información y el detalle de los horarios se puede consultar en la web alsaibiza.es y en la aplicación Alsa Mobi4U.