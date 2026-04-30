Arranca el control de acceso de esta playa de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni pondrá en marcha este viernes, 1 de mayo, el servicio de información, vigilancia y control del acceso rodado a las playas de Cala Salada y Cala Saladeta, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del tránsito, la seguridad en los accesos y el control del aforo durante la temporada turística.

La puesta en marcha de este servicio responde a "la necesidad de regular el acceso a una zona situada en un enclave clasificado como de riesgo extremadamente alto de incendios forestales, así como de garantizar el paso de los servicios de emergencia y mantener el control del aforo de la playa", tal y como detalla el Consistorio en un comunicado.

La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha destacado que este dispositivo "es fundamental para preservar la seguridad en un entorno natural especialmente sensible y garantizar una gestión ordenada de los accesos durante los meses de mayor afluencia de visitantes".

Horario

El servicio de control de acceso permanecerá activo del 1 de mayo al 15 de octubre, en horario ininterrumpido de 9.30 a 17.00 horas, de lunes a domingo. El sistema de control, que se instala coincidiendo con el inicio de la temporada turística, dispone de dos puntos de control que permiten el acceso de vehículos únicamente hasta completar la ocupación de las plazas de estacionamiento habilitadas. Quedan exentos de esta restricción los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, así como motocicletas, bicicletas, taxis y vecinos o trabajadores de la zona.

Además, el Ayuntamiento habilitó hace dos años un sendero peatonal señalizado que permite acceder de forma segura desde el primer aparcamiento hasta la playa, con un recorrido aproximado de 500 metros, evitando así el tránsito de peatones por la carretera.

El contrato, adjudicado por un importe de 113.176,02 euros anuales (IVA incluido), se inició en 2023 e incorporó diversas mejoras, entre ellas la ampliación del periodo de funcionamiento, adelantando la puesta en marcha del servicio del 1 de junio al 1 de mayo, así como el incremento de la franja horaria y de los recursos humanos destinados al operativo.

Como alternativa al acceso en vehículo privado, el Ayuntamiento recuerda que el sistema de restricción cuenta con el apoyo de la línea regular de transporte público de Cala Salada, implantada por el Consell de Ibiza, que conecta la estación de autobuses de Sant Antoni con el parking de Can Coix y la playa, así como transporte marítimo, que une el puerto de Sant Antoni con Cala Salada. Estas alternativas tienen como finalidad fomentar el uso del transporte público, reducir la circulación de vehículos particulares y promover sistemas de movilidad más sostenibles.