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Vivienda en Ibiza: Grupo GS invertirá 48 millones en construir 65 viviendas en Cala Gració
El inicio de las obras está previsto para el último trimestre de este año
EUROPA PRESS
Ibiza
Grupo GS ha adquirido un nuevo suelo en Cala Gració, en el municipio de Sant Antoni, donde desarrollará su segundo proyecto residencial en Baleares con una inversión de 48 millones de euros y 65 viviendas previstas.
La entidad empresarial ha explicado en un comunicado que el terreno cuenta con una superficie de 7.342 metros cuadrados y permitirá el desarrollo de 65 viviendas de uno, dos y tres dormitorios.
El inicio de las obras está previsto para el último trimestre de 2026, con un plazo de ejecución estimado de 24 meses. Esta promoción del grupo se suma a otra en Santa Eulària cuya finalización está prevista para finales de 2027 o inicios de 2028.
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