Inmobiliaria
A la venta un restaurante con dos apartamentos a 300 metros de la playa en Ibiza: este es su precio
El inmueble cuenta con 344 metros cuadrados construidos y se encuentra rodeado por una parcela de 883 metros cuadrados
Casa y trabajo a la vez. Un inmueble anunciado en el portal Idealista ofrece en Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep, un restaurante con dos apartamentos por un precio de 1.550.000 euros. El anuncio presenta la propiedad como una “gran oportunidad de inversión” y destaca que el complejo está situado en la zona de San Agustín-Cala de Bou, a tan solo 300 metros de la playa. El inmueble cuenta con 344 metros cuadrados construidos y se encuentra rodeado por una parcela de 883 metros cuadrados.
En la planta baja se ubica el restaurante, con una superficie construida de 344 metros cuadrados y capacidad para albergar hasta 174 comensales, según la descripción publicada. El local, reformado y con licencia vigente para restaurante, dispone de una amplia terraza rodeada de plantas, pensada para cenas al aire libre.
La distribución del negocio incluye dos cocinas totalmente equipadas, barbacoa, tres barras y patio interior. El anuncio señala además que el restaurante está decorado “al puro estilo pub restaurante irlandés”.
Dos apartamentos
En la primera planta se encuentran los dos apartamentos, ambos totalmente amueblados y descritos como muy luminosos. El primero cuenta con una habitación, 45 metros cuadrados útiles, terraza y vistas al patio interior. El segundo apartamento dispone de dos habitaciones, 98 metros cuadrados útiles, cocina independiente, baño y una amplia terraza con vistas a la bahía.
La ficha del inmueble detalla que la propiedad cuenta en total con tres habitaciones y cuatro baños, además de terraza, balcón, armarios empotrados y trastero. Se trata de un inmueble de segunda mano en buen estado, con orientación sur, aire acondicionado y jardín. El anuncio también especifica que el edificio es exterior, no dispone de ascensor ni calefacción, y que solo el acceso exterior está adaptado para personas con movilidad reducida.
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