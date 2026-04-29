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Teatro Pereyra presenta WHO, un nuevo concepto para la noche de Ibiza

La inauguración está programada para el viernes 22 de mayo y las reservas ya están abiertas

Sala del Teatro Pereyra, donde será la fiesta

Sala del Teatro Pereyra, donde será la fiesta / Teatro Pereyra

Redacción Digital

Ibiza

Teatro Pereyra inaugurará el viernes 22 de mayo WHO, su nuevo concepto para la noche de Ibiza, que reunirá en un mismo formato artes escénicas, gastronomía y música. La organización indica en una nota de prensa que las reservas ya están abiertas para esta experiencia.

Esta nueva marca del teatro articulará su programación durante los veranos, de mayo a octubre, y se alejará del dinner show convencional para construir una velada de desarrollo progresivo e inmersivo. En esta función, cada elemento se integra en la evolución de la noche desde el espectáculo hasta WHO Nights.

La inauguración de WHO marca una nueva etapa en la trayectoria de un espacio que cuenta con más de 125 años de historia, cuya apertura en 1898 lo convirtió en uno de los enclaves culturales más singulares de Ibiza. Desde entonces, ha acogido representaciones líricas, varietés, bailes y proyecciones cinematográficas. Esta agenda ha consolidado una identidad propia dentro de la vida artística y social de la isla. Sus paredes han sido testigo cómplice y silencioso de todo lo sucedido entre ellas y guarda la memoria de cada una de las noches vividas en su interior.

Una sucesión de espectáculos

Ahora, Teatro Pereyra se prepara para volver a abrir cada noche un nuevo capítulo con WHO. Su legado convive aquí con una mirada contemporánea a través de una sucesión de números de acrobacia, coreografías, baile, actuaciones con música en directo. Todo ello irá acompañado de personajes como el Pierrot, su maestro de ceremonias, que guía la velada y acompaña un viaje que desdibuja los límites entre el escenario y el público.

Fachada del Teatro Pereyra

Fachada del Teatro Pereyra / Teatro Pereyra

La propuesta gastronómica ha sido diseñada por Juan Alcaide, chef galardonado con dos Soles Repsol, que firma tres menús concebidos en diálogo con el ritmo de la noche. Cada uno de los platos está pensado como una escena más, perfectamente alineada con lo que ocurre sobre el escenario.

Tras la parte escénica y gastronómica, la celebración no hace sino comenzar, porque WHO Nights transforma el teatro en una atmósfera de club para aquellos que deciden quedarse o para aquellos que acaban de llegar. La programación musical, que se dará a conocer en los próximos días, reunirá distintos géneros musicales y contará con uno de los sistemas de sonido más cuidados de la isla.

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Con este lanzamiento, Teatro Pereyra incorpora a la temporada de Ibiza un nuevo formato nocturno vinculado a su identidad histórica y planteado desde una mirada renovada, sofisticada y singular. Las reservas para WHO ya están abiertas y disponibles.

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