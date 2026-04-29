¿Será gratis Rememberland, la fiesta que sustituye a Children of the 80s? Los djs de La Movida Ibiza desvelan todas las claves

Rememberland, la nueva fiesta de Amnesia Ibiza que toma el relevo de Children of the 80s, anteriormente celebrada en Hard Rock Hotel Ibiza, ya empieza a despejar algunas de las dudas más repetidas entre el público. La cita inaugurará su temporada el próximo 15 de mayo a las 19 horas y sus anfitriones de honor, DJ Petit y DJ Vázquez, han avanzado varias claves sobre el funcionamiento del evento.

En un vídeo publicado en las redes sociales de la fiesta, los djs de La Movida Ibiza explican que quienes no quieran perderse la apertura podrán apuntarse a las listas de acceso a través de los perfiles oficiales de Rememberland. La organización anunciará próximamente quiénes figuran en esas listas y los inscritos tendrán de plazo para tramitar su entrada hasta el jueves anterior a la fiesta a las 20 horas.

Además, según detalla el propio espectáculo, habrá listas disponibles hasta las 21 horas el día del evento. La información difundida por Rememberland no concreta en esos mensajes si el acceso será gratuito en todos los casos, pero sí remite a las listas oficiales como vía para gestionar la entrada.

El desplazamiento hasta Amnesia Ibiza

La organización también ha confirmado que habrá autobuses disponibles para quienes prefieran desplazarse hasta Amnesia sin utilizar su coche. En cuanto al vestuario, no habrá un código de ropa obligatorio, aunque Rememberland anima a los asistentes a acudir con sus mejores galas.

Otra de las novedades destacadas es que la entrada a Rememberland permitirá también el acceso a Glitterbox, la fiesta que se celebra en Amnesia. Con estos primeros detalles, el nuevo formato comienza a perfilarse como una de las grandes citas nostálgicas de la temporada ibicenca.